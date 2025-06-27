Проверки бизнеса в Украине - Зеленский анонсировал мораторий и планы на ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил подготовить решение о введении длительного моратория на проведение проверок бизнеса в стране. По его мнению, Украина может быть значительно сильнее в экономическом плане.

Об этом глава государства сказал во время "Форума власти и бизнеса: от диалога к партнерству", который проходил в Киеве.

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"Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса. Так, чтобы обезопасить бизнес от любого давления недобросовестных людей на различных должностях", — заявил Зеленский.

Лидер убежден, что Украина может быть значительно сильнее в экономическом плане, но для этого нужны рамки по регулированию.

"Украина может быть значительно сильнее экономически, а значит, нам надо реализовать гораздо больше идей и талантов украинского предпринимательства. Для этого нужны условия, четкие рамки для государственного вмешательства, минимальное и рациональное регулирование, сильное государственное лоббирование украинского бизнеса в мире", — добавил президент.

Недавно Зеленский рассказал о результатах внешнеполитической работы за неделю.

Также президент подписал указ, согласно которому в Украине синхронизируют действие санкций против России с международными союзниками.