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Главная Финансы Мораторий на проверки бизнеса — Зеленский сообщил об изменениях

Мораторий на проверки бизнеса — Зеленский сообщил об изменениях

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 22:29
Проверки бизнеса в Украине - Зеленский анонсировал мораторий и планы на ближайшее время
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Ключові моменти Зеленский хочет ввести мораторий на проверки бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил подготовить решение о введении длительного моратория на проведение проверок бизнеса в стране. По его мнению, Украина может быть значительно сильнее в экономическом плане.

Об этом глава государства сказал во время "Форума власти и бизнеса: от диалога к партнерству", который проходил в Киеве.

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Зеленский хочет ввести мораторий на проверки бизнеса

"Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса. Так, чтобы обезопасить бизнес от любого давления недобросовестных людей на различных должностях", — заявил Зеленский.

Лидер убежден, что Украина может быть значительно сильнее в экономическом плане, но для этого нужны рамки по регулированию.

"Украина может быть значительно сильнее экономически, а значит, нам надо реализовать гораздо больше идей и талантов украинского предпринимательства. Для этого нужны условия, четкие рамки для государственного вмешательства, минимальное и рациональное регулирование, сильное государственное лоббирование украинского бизнеса в мире", — добавил президент.

Недавно Зеленский рассказал о результатах внешнеполитической работы за неделю.

Также президент подписал указ, согласно которому в Украине синхронизируют действие санкций против России с международными союзниками.

Владимир Зеленский бизнес проверки финансы война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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