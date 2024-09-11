Новая функция monobank — клиенты могут просмотреть списание будущих платежей

Приложение Монобанка в телефоне. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское виртуальное финучреждение Монобанк ввело новую функцию для мониторинга будущих платежей. Теперь клиенты смогут заранее планировать свои финансовые затраты, что сделает управление денежными средствами более удобным и прозрачным.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

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Подробнее о новой функции

Теперь пользователи смогут видеть планируемые списания средств на следующий день и через день, что позволит более эффективно контролировать свои финансы.

"Благодаря этой функции жизнь рядового украинца станет проще на 0,08%", — добавляет Гороховский.

Клиенты банка могут заблаговременно планировать свои расходы и более эффективно контролировать финансы. В частности, новая функция "Майбутні платежі" позволяет проверять будущие списания, включая запланированные снятия со счетов, настроенные переводы на другие карты или автоматические списания за подписки.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно зайти на главный экран приложения и сбросить вправо.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно украинский виртуальный monobank представил новую функцию — mono checkout. Она значительно ускорит процесс оформления покупки, сократив его с пяти до одной минуты.

Мы также сообщали, что в Монобанке появилась новая функция под названием — "Дружеские банки", значительно упрощающая процесс сбора средств для общей цели. Теперь кто-либо может присоединиться к сбору средств, создав свою собственную "дружественную банку" с индивидуальным прогрессом.