Monobank объявил о новой услуге для предпринимателей — как работает mono бизнес

Monobank создал новый сервис для бизнеса — что стало доступно
Украинское виртуальное учреждение Monobank создало новый сервис для бизнеса. Речь идет о запуске услуг mono бизнес для предприятий с бесплатными переводами на счета других финучреждений и другими возможностями.
Об этом говорится в сообщении соучредителя банка Олега Гороховского.
Подробнее о сервисе mono бизнес
Как отмечает Гороховский, mono бизнес разрешает дистанционно открыть счет без дополнительных бумаг.
Также сервис предоставит возможность осуществления:
- бесплатных платежей на счета других банков и единый тариф 1 тыс. гривен в месяц;
- 12% (зависит от учетной ставки Национального банка) годовых на остаток от 100 тыс. гривен в течение дня;
- прозрачного финансового мониторинга;
- игру "Косынка" для бухгалтеров.
Кроме того, mono бизнес является единственной программой в банке, где есть личная карта и бизнес, а также простой веб-кабинет.
По словам Гороховского, в банке не рассматривали возможности сотрудничать с бизнесом, однако на практике получили неплохие результаты. С банком работает уже много разных видов бизнеса. Признание для компании стало стимулом создать лучший опыт для разных компаний.
"Мы даже не думали работать с бизнесом, делать ФЛП, эквайринг, покупку частями. Но на практике у нас неплохо получилось, и нашими инструментами уже давно пользуются как маленькие кофейни на районе, так и крупные торговые сети и предприятия", — добавил он.
При этом в mono бизнес не планируют менять тарифы на персональных встречах, не будут выставлять условия и не будут заключать индивидуальные соглашения.
"Это банкинг для сознательного и прозрачного бизнеса, который делает ставку на эффективность. Мы хотим, чтобы такому бизнесу жилось проще, и для него создали mono бизнес", — сообщил предприниматель.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее соучредитель Монобанк Олег Гороховский призвал увеличить бронирование от мобилизации для ключевых инженеров технологических компаний. Подчеркнув, что инженеры — стратегический ресурс.
Также мы писали, что в мобильном приложении финучреждения Монобанк осуществили редизайн. Клиенты смогут выбрать визуал самостоятельно.
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