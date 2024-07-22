Monobank объявил о новой услуге для предпринимателей — как работает mono бизнес

Мобильное приложение Monobank. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское виртуальное учреждение Monobank создало новый сервис для бизнеса. Речь идет о запуске услуг mono бизнес для предприятий с бесплатными переводами на счета других финучреждений и другими возможностями.

Об этом говорится в сообщении соучредителя банка Олега Гороховского.

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Подробнее о сервисе mono бизнес

Как отмечает Гороховский, mono бизнес разрешает дистанционно открыть счет без дополнительных бумаг.

Также сервис предоставит возможность осуществления:

бесплатных платежей на счета других банков и единый тариф 1 тыс. гривен в месяц;

12% (зависит от учетной ставки Национального банка) годовых на остаток от 100 тыс. гривен в течение дня;

прозрачного финансового мониторинга;

игру "Косынка" для бухгалтеров.

Кроме того, mono бизнес является единственной программой в банке, где есть личная карта и бизнес, а также простой веб-кабинет.

По словам Гороховского, в банке не рассматривали возможности сотрудничать с бизнесом, однако на практике получили неплохие результаты. С банком работает уже много разных видов бизнеса. Признание для компании стало стимулом создать лучший опыт для разных компаний.

"Мы даже не думали работать с бизнесом, делать ФЛП, эквайринг, покупку частями. Но на практике у нас неплохо получилось, и нашими инструментами уже давно пользуются как маленькие кофейни на районе, так и крупные торговые сети и предприятия", — добавил он.

Источник: Тг Олега Гороховского

При этом в mono бизнес не планируют менять тарифы на персональных встречах, не будут выставлять условия и не будут заключать индивидуальные соглашения.

"Это банкинг для сознательного и прозрачного бизнеса, который делает ставку на эффективность. Мы хотим, чтобы такому бизнесу жилось проще, и для него создали mono бизнес", — сообщил предприниматель.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее соучредитель Монобанк Олег Гороховский призвал увеличить бронирование от мобилизации для ключевых инженеров технологических компаний. Подчеркнув, что инженеры — стратегический ресурс.

Также мы писали, что в мобильном приложении финучреждения Монобанк осуществили редизайн. Клиенты смогут выбрать визуал самостоятельно.