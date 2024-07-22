Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Monobank создал новый сервис для бизнеса — что стало доступно arrow

Monobank создал новый сервис для бизнеса — что стало доступно

22 июля 2024 11:06
Ксения Симонова - Редактор
Monobank объявил о новой услуге для предпринимателей — как работает mono бизнес
Мобильное приложение Monobank. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинское виртуальное учреждение Monobank создало новый сервис для бизнеса. Речь идет о запуске услуг mono бизнес для предприятий с бесплатными переводами на счета других финучреждений и другими возможностями.

Об этом говорится в сообщении соучредителя банка Олега Гороховского.

Читайте также:

Подробнее о сервисе mono бизнес

Как отмечает Гороховский, mono бизнес разрешает дистанционно открыть счет без дополнительных бумаг.

Также сервис предоставит возможность осуществления:

  • бесплатных платежей на счета других банков и единый тариф 1 тыс. гривен в месяц;
  • 12% (зависит от учетной ставки Национального банка) годовых на остаток от 100 тыс. гривен в течение дня;
  • прозрачного финансового мониторинга;
  • игру "Косынка" для бухгалтеров.

Кроме того, mono бизнес является единственной программой в банке, где есть личная карта и бизнес, а также простой веб-кабинет.

По словам Гороховского, в банке не рассматривали возможности сотрудничать с бизнесом, однако на практике получили неплохие результаты. С банком работает уже много разных видов бизнеса. Признание для компании стало стимулом создать лучший опыт для разных компаний.

"Мы даже не думали работать с бизнесом, делать ФЛП, эквайринг, покупку частями. Но на практике у нас неплохо получилось, и нашими инструментами уже давно пользуются как маленькие кофейни на районе, так и крупные торговые сети и предприятия", — добавил он.

 

Монобанк сервис для бизнеса
Источник: Тг Олега Гороховского

При этом в mono бизнес не планируют менять тарифы на персональных встречах, не будут выставлять условия и не будут заключать индивидуальные соглашения.

"Это банкинг для сознательного и прозрачного бизнеса, который делает ставку на эффективность. Мы хотим, чтобы такому бизнесу жилось проще, и для него создали mono бизнес", — сообщил предприниматель.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее соучредитель Монобанк Олег Гороховский призвал увеличить бронирование от мобилизации для ключевых инженеров технологических компаний. Подчеркнув, что инженеры — стратегический ресурс.

Также мы писали, что в мобильном приложении финучреждения Монобанк осуществили редизайн. Клиенты смогут выбрать визуал самостоятельно.

онлайн-услуги банки Монобанк бизнес услуги предприниматели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества