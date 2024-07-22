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Monobank створив новий сервіс для бізнесу — що стало доступно

22 липня 2024 11:06
Ксенія Симонова - Редактор
Monobank оголосив про нову послугу для підприємців — як працює mono бізнес
Мобільний застосунок Monobank. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українська віртуальна установа Monobank створила новий сервіс для бізнесу. Йдеться про запуск послуги mono бізнес для підприємств із безплатними переказами на рахунки інших фінустанов та іншими можливостями.

Про це йдеться у повідомленні співзасновника банку Олега Гороховського.

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Детальніше про сервіс mono бізнес

Як зазначає Гороховський, mono бізнес дозволяє дистанційно відкрити рахунок без додаткових паперів.

Також сервіс надасть можливість здійснення:

  • безплатних платежів на рахунки інших банків та єдиний тариф 1 тис. гривень на місяць;
  •  12% (залежить від облікової ставки Національного банку) річних на залишок від 100 тис. гривень упродовж дня;
  • прозорого фінансового моніторингу;
  •  гру "Косинка" для бухгалтерів.

Окрім того, mono бізнес є єдиною програмою в банку, де э особиста карта, і бізнес, а також простий веб-кабінет.

За словами Гороховського, у банку не розглядали можливості співпрацювати з бізнесом, однак на практиці отримали непогані результати. З банком працюють вже багато різних видів бізнесу. Визнання для компанії стало стимулом створити найкращий досвід для різних компаній.

"Ми навіть не думали працювати з бізнесом, робити ФОПів, еквайринг, купівлю частинами. Але на практиці у нас непогано вийшло, і нашими інструментами вже давно користуються як маленькі кав'ярні на районі, так і великі торговельні мережі та підприємства", — додав він.

 

Монобанк сервіс для бізнесу
Джерело: Тг Олега Гороховського

При цьому, в mono бізнес не планують змінювати тарифи на персональних зустрічах, не виставлятимуть умови та не укладатимуть індивідуальні угоди.

"Це банкінг для свідомого та прозорого бізнесу, який робить ставку на ефективність. Ми хочемо, щоб такому бізнесу жилося простіше, і для нього саме створили mono бізнес", — повідомив підприємець.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше співзасновник Монобанк Олег Гороховський закликав збільшити бронювання від мобілізації для ключових інженерів технологічних компаній. Наголосивши, що інженери — стратегічний ресурс.

Також ми писали, що у мобільному застосунку фінустанови Монобанк здійснили редизайн. Клієнти зможуть вибрати візуал самостійно.

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