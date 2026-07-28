Monobank разрешил блокировать нежелательных отправителей: как работает новая функция

Женщина с телефоном, приложение monobank. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Даже если человека заблокировали везде — в Telegram, Viber или социальных сетях, — он все равно мог напоминать о себе через банковские переводы, оставляя сообщения в комментариях. Теперь этому положен конец. Monobank запустил новую функцию, которая позволяет блокировать переводы от нежелательных отправителей.

О нововведении сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский, передает Новини.LIVE.

Почему добавили такую функцию

По словам Гороховского, идея возникла после того, как клиенты банка начали массово жаловаться на одну и ту же проблему. Оказалось, что некоторые люди используют комментарии к банковским переводам как способ связаться с теми, кто давно заблокировал их во всех мессенджерах и социальных сетях.

Ведь при переводе средств в Monobank можно оставить текстовый комментарий. Именно этим и начали пользоваться те, кто хотел любой ценой донести сообщение другому человеку.

"Вы же помните, что у нас при переводах на карты можно писать комментарий? Увидели несколько постов, где клиенты жалуются, что их бывшие (заблокированные повсюду) начинают писать им через mono. Поэтому представляем новую функцию", — написал Гороховский.

Как воспользоваться услугой

Чтобы включить блокировку, достаточно открыть информацию о конкретном переводе и выбрать соответствующую опцию. После блокировки пользователь больше не будет получать переводы от этого отправителя, а вместе с ними и нежелательные сообщения.

В то же время Гороховский с юмором заметил, что злоупотреблять новой функцией не стоит.

"Ведь не так много людей в мире, которые готовы платить, чтобы вам что-то сказать", — пошутил он.

Какая услуга Monobank стала платной

С июля клиенты Monobank платят комиссию за пополнение карт через терминалы EasyPay. За каждую операцию взимается 5 гривен, при этом в EasyPay отмечают, что решение о введении комиссии было инициировано самим банком. В то же время пополнение карт других банков-партнеров через сеть EasyPay и в дальнейшем останется бесплатным.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка могут выиграть сертификат на семейное путешествие номиналом 120 тысяч гривен или подарочный чемодан. Для участия необходимо произвести оплату картой АТБ от Visa и Ощадбанка на сумму от 500 гривен, а затем до 11 августа зарегистрировать 12-значный код с чека на сайте или в приложении АТБ.

Также Новини.LIVE писали о том, как вернуть деньги после ошибочного перевода. Если средства поступили на чужую карту, сначала следует обратиться к получателю или в его банк, а в случае мошенничества — немедленно уведомить банк, подать заявление в полицию и, при необходимости, обратиться в суд.