Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Monobank облегчит жизнь стримерам — как работает новый сервис arrow

Monobank облегчит жизнь стримерам — как работает новый сервис

16 января 2024 10:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Монобанк запустил новую услугу, которая легализует заработки стримеров
Приложение финучреждения Monobank. Фото: monobank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское виртуальное финучреждение Monobank запустило новую услугу. Речь идет о "Базе от monobank" — инструменте для легализации заработков в сети Интернет для творческих людей, в частности стримеров.

О новинке рассказал соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

Читайте также:

Подробнее о Базе от Monobank

Он отметил, что ранее у стримеров не было нормального сервиса для подписок донатов для дальнейшей легализации заработанного. Однако теперь им не нужно получать "деньги в конверте". Финучреждение начинает открытое бета-тестирование проекта, к которому приглашают присоединяться стримеров.

"Мы создали инструмент для монетизации творчества — это База от Monobank (Patreon на минималках)", — сообщил Гороховский.

"База" будет предоставлять зрителям стримера возможность делать донаты и подписываться на его ФЛП.

Сейчас в сервисе доступно несколько функций. В частности, уже можно:

  • получать донаты;
  • предлагать пользователям подписки разных уровней;
  • выводить QR и анимацию донатов на стрим.

Далее планируют запустить уникальные анимации для разных размеров донатов и подписки, возможность заказывать донатом музыку и учитывать пожелания тестеров.

Для старта работы с Базой нужно сделать несколько шагов:

  • иметь ФЛП в Monobank;
  • залогиниться на base.monobank.ua.

Тариф составит 3% — как за донаты, так и за подписки стримера.

 

монобанк
Источник: Telegram О. Гороховский

Что еще стоит знать

Напомним, украинское финучреждение Monobank запустило новую услугу. Касается сервис открытия счетов.

Также в банке сообщали, что информация о блокировании карт Monobank у военнообязанных является фейком и ИПСО, которое хотят навязать украинцам. Банк будет блокировать возможность использования карточек тем, кто использует для пропаганды бренд компании.

ФЛП
деньги
Олег Гороховский
Монобанк
доходы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

Актуальное по теме