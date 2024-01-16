Монобанк запустил новую услугу, которая легализует заработки стримеров

Приложение финучреждения Monobank. Фото: monobank.ua

Украинское виртуальное финучреждение Monobank запустило новую услугу. Речь идет о "Базе от monobank" — инструменте для легализации заработков в сети Интернет для творческих людей, в частности стримеров.

О новинке рассказал соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

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Подробнее о Базе от Monobank

Он отметил, что ранее у стримеров не было нормального сервиса для подписок донатов для дальнейшей легализации заработанного. Однако теперь им не нужно получать "деньги в конверте". Финучреждение начинает открытое бета-тестирование проекта, к которому приглашают присоединяться стримеров.

"Мы создали инструмент для монетизации творчества — это База от Monobank (Patreon на минималках)", — сообщил Гороховский.

"База" будет предоставлять зрителям стримера возможность делать донаты и подписываться на его ФЛП.

Сейчас в сервисе доступно несколько функций. В частности, уже можно:

получать донаты;

предлагать пользователям подписки разных уровней;

выводить QR и анимацию донатов на стрим.

Далее планируют запустить уникальные анимации для разных размеров донатов и подписки, возможность заказывать донатом музыку и учитывать пожелания тестеров.

Для старта работы с Базой нужно сделать несколько шагов:

иметь ФЛП в Monobank;

залогиниться на base.monobank.ua.

Тариф составит 3% — как за донаты, так и за подписки стримера.

Источник: Telegram О. Гороховский

Что еще стоит знать

Напомним, украинское финучреждение Monobank запустило новую услугу. Касается сервис открытия счетов.

Также в банке сообщали, что информация о блокировании карт Monobank у военнообязанных является фейком и ИПСО, которое хотят навязать украинцам. Банк будет блокировать возможность использования карточек тем, кто использует для пропаганды бренд компании.