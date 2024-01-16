Монобанк запустил новую услугу, которая легализует заработки стримеров

Monobank облегчит жизнь стримерам — как работает новый сервис
Украинское виртуальное финучреждение Monobank запустило новую услугу. Речь идет о "Базе от monobank" — инструменте для легализации заработков в сети Интернет для творческих людей, в частности стримеров.
О новинке рассказал соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.
Подробнее о Базе от Monobank
Он отметил, что ранее у стримеров не было нормального сервиса для подписок донатов для дальнейшей легализации заработанного. Однако теперь им не нужно получать "деньги в конверте". Финучреждение начинает открытое бета-тестирование проекта, к которому приглашают присоединяться стримеров.
"Мы создали инструмент для монетизации творчества — это База от Monobank (Patreon на минималках)", — сообщил Гороховский.
"База" будет предоставлять зрителям стримера возможность делать донаты и подписываться на его ФЛП.
Сейчас в сервисе доступно несколько функций. В частности, уже можно:
- получать донаты;
- предлагать пользователям подписки разных уровней;
- выводить QR и анимацию донатов на стрим.
Далее планируют запустить уникальные анимации для разных размеров донатов и подписки, возможность заказывать донатом музыку и учитывать пожелания тестеров.
Для старта работы с Базой нужно сделать несколько шагов:
- иметь ФЛП в Monobank;
- залогиниться на base.monobank.ua.
Тариф составит 3% — как за донаты, так и за подписки стримера.
Что еще стоит знать
Напомним, украинское финучреждение Monobank запустило новую услугу. Касается сервис открытия счетов.
Также в банке сообщали, что информация о блокировании карт Monobank у военнообязанных является фейком и ИПСО, которое хотят навязать украинцам. Банк будет блокировать возможность использования карточек тем, кто использует для пропаганды бренд компании.
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