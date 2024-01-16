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Monobank полегшить життя стрімерам — як працює новий сервіс

16 січня 2024 10:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Монобанк запустив нову послугу, яка легалізує заробітки стрімерів
Застосунок фінустанови Monobank. Фото: monobank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська віртуальна фінустанова Monobank запустила нову послугу. Йдеться про "База від monobank" — інструмент для легалізації заробітків у мережі Інтернет для творчих людей, зокрема стрімерів.

Про новинку розповів співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

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Детальніше про Базу від Monobank

Він зазначив, що раніше у стрімерів не було нормального сервісу для підписок донатів для подальшої легалізації заробленого. Однак тепер їм не потрібно отримувати "гроші у конверті". Фінустанова починає відкрите бета-тестування проєкту, до якого запрошують долучатися стрімерів.

"Ми створили інструмент для монетизації творчості — це База від Monobank (Patreon на мінімалках)", — повідомив Гороховський.

"База" надаватиме глядачам стрімера можливість донатити та підписуватися на його ФОП.

Зараз у сервісі доступні кілька функцій. Зокрема, вже можна:

  • отримувати донати;
  • пропонувати користувачам підписки різних рівнів;
  • виводити QR та анімацію донатів на стрім.

Далі планують запустити унікальні анімації для різного розміру донатів та підписки, можливість замовляти донатом музику та враховувати побажання тестерів.

Для старту роботи з Базою потрібно зробити кілька кроків:

  • мати ФОП у Monobank;
  • залогінитися на base.monobank.ua.

Тариф становитиме 3% — як за донати, та і за підписки стрімера.

 

монобанк
Джерело: Telegram О. Гороховський

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська фінустанова Monobank запустила нову послугу. Стосується сервіс відкриття рахунків.

Також у банку повідомляли, що інформація про блокування карток Monobank у військовозобов'язаних є фейком та ІПСО, яке хочуть нав'язати українцям. Банк буде блокувати можливість використання карток тим, хто використовує для пропаганди бренд компанії.

ФОП
гроші
Олег Гороховський
Монобанк
доходи

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