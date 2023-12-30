Как донатили на ВСУ в 2023 году — статистика monobank

Деньги в руках. Фото: Новини.Live

Количество людей, вносящих пожертвования на ВСУ за 2023 год, увеличилось почти вдвое. А общая сумма донатов в этом году втрое больше, чем в прошлом.

Об этом говорится в статистике цифрового банка monobank.

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Как донатили украинцы в 2023 году

Еще в 2022 году насчитывали 3 миллиона доноров, в этом году их количество выросло до 5,7 миллиона. Значительно увеличилась и общая сумма донатов — с 8,5 миллиарда гривен в том году до 27,4 миллиарда гривен, а среднее пожертвование выросло почти на 100 гривен — с 258 гривен в 2022 году до 349 гривен.

По статистике резкое увеличение донатов пришлось на периоды блекаутов и подрыва Каховской ГЭС.

Что еще нужно знать

Напомним, что с начала 2023 украинцы задонатили в крупнейшие фонды огромную сумму средств. Наибольший объем денег отправляют на платформу United24.

Также мы писали о том, что музыкант Святослав Вакарчук на своих сольных концертах собрал немалую сумму на нужды "Азова" . Результатом выступлений лидера "Океана Эльзы" в Киеве стали 3600000 гривен, которые будут перечислены на обеспечение бригады необходимым оборудованием.