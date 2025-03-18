Деньги в Украине — когда изменится дизайн монет в 1 и 2 гривны

Монета номиналом 1 гривна. Фото: УНИАН

В Национальном банке Украины решили временно отказаться от идеи обновить дизайн монет номиналом в одну и две гривны. Вернуться к этому вопросу планируют, когда в Украине стабилизируется ситуация с войной.

Об этом рассказал в подкасте "Что с экономикой" заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

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По его словам, обновить дизайн монет планировали еще до войны, поскольку регулятор получал жалобы от украинцев на то, что монеты очень между собой похожи. Работа над изменениями началась в 2021 году, однако полномасштабное нападение РФ на Украину помешало воплотить эти планы.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью. Мы тогда сформировали рабочую группу — это была группа не только сотрудников Национального банка, но и представителей этих ассоциаций - провели фокус-группы и начали обсуждение возможных изменений в дизайне — одной из этих монет или двух. Но к сожалению полномасштабная война поставила эту работу на паузу", — сказал Шабан.

Он добавил, что Нацбанк не отказывается совсем от этой идеи. Но, как пояснил Шабан, это произойдет только после "стабилизации ситуации в стране".

Шаги, а не копейки — когда в Украине появятся новые монеты

В Украине уже в 2025 году вернуться к чеканке шагов, которые были разменной частью монеты во времена существования УНР. При этом переход состоится без дополнительных финансовых затрат, по крайней мере в НБУ обещали обеспечить очень экономную реализацию инициативы.

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