Гроші в України — коли зміниться дизайн монет в 1 та 2 гривні

Монета номіналом 1 гривня. Фото: УНІАН

У Національному банку України вирішили тимчасово відмовитися від ідеї оновити дизайн монет номіналом в одну та дві гривні. Повернутися до цього питання планують, коли в Україні стабілізується ситуація з війною.

Про це розповів в подкасті "Що з економікою" заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Читайте також:

Монети в одну та дві гривні — що розповіли в НБУ

За його словами, оновити дизайн монет планували ще до війни, оскільки регулятор отримував скарги від українців на те, що монети дуже між собою схожі. Робота над змінами розпочалася у 2021 році, однак повномасштабний напад РФ на Україну завадив втілити ці плани.

"До нас зверталися і організації, і асоціації людей з інвалідністю. Ми тоді сформували робочу групу — це була група не лише співробітників Національного банку, а й представників цих асоціацій – провели фокус-групи та розпочали обговорення можливих змін у дизайні — однієї з цих монет або двох. Але на жаль повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу", — сказав Шабан.

Він додав, що Нацбанк не відмовляється зовсім від цієї ідеї. Але, як пояснив Шабан, це станеться лише після "стабілізації ситуації у країні".

Шаги, а не копійки — коли в Україні з'являться нові монети

В Україні вже у 2025 році повернутися до карбування шагів, які були розмінною частиною монети у часи існування УНР. При цьому перехід відбудеться без додаткових фінансових витрат, принаймні в НБУ обіцяли забезпечити дуже економну реалізацію ініціативи.

Раніше ми розповідали, на яких монетах українці можуть розбагатіти. Дехто з громадян міг отримати у спадок від предків монети, які карбувалися ще в Російській імперії чи в Радянському Союзі. У наш час вони чимало коштують.

Також ми писали, чому ліпше не позбуватися копійок, якими довго не користувалися. Якщо у гаманці є стара монета, то потрібно дізнатися її штам.