Что изменится в Украине и для украинцев с 1 июня 2024 года

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Почти каждый месяц в Украине вносятся изменения в законодательство, принимаются новые нормы и правила. Это влияет на тарифы на коммунальные услуги, размеры пенсий и социальных выплат. Кроме того, ежемесячно изменяются некоторые правила оформления документов и других бюрократических процедур. Июнь 2024 года не станет исключением. Первый месяц лета принесет изменения в тарифы, социальные выплаты, порядок мобилизации и другие сферы жизни украинцев.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев с 1 июня.

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Тарифы на коммунальные услуги в июне

В июне 2024 года украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию. При этом цена газа и водоснабжения для большинства украинцев останутся неизменными.

Тарифы на электроэнергию в Украине

Нынешний тариф на электроэнергию, действующий с 1 июня 2023 года, составляет 2,64 грн за кВт-ч вне зависимости от объема потребления. Впрочем, в правительстве считают, что для должной подготовки объектов энергетики к новому отопительному сезону в июне необходимо повысить цены на электроэнергию. Известно, что в осенне-зимний период 2024-2025 годов Украина будет испытывать дефицит электроэнергетических мощностей.

Тариф на электроэнергию для населения утверждает Кабинет министров по предложению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. В четверг, 30 мая, на заседании правительства собирались рассмотреть проект решения, предусматривающего повышение тарифа для населения на 80%, до 4,8 грн/кВт-ч при потреблении более 100 кВт-ч в месяц. Для потребителей, которые используют менее 100 кВт-ч, тариф останется неизменным — 2,64 грн/кВт-час.

Впрочем, правительство на заседании 30 мая так не рассмотрело вопрос изменения тарифов на электроэнергию для населения.

При этом согласно решению Нацкомиссии с 1 июня 2024 года тарифы на электроэнергию для бизнеса будут повышены. В вечерние часы пик стоимость ресурса вырастет на 20%, а в ночное время в отдельные часы — более чем вдвое.

В частности, цены на рынке "на сутки вперед" изменятся следующим образом:

с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 — 5,6 тыс. грн/МВт-ч (вместо 3 тыс. грн/МВт-ч);

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6,9 тыс. грн/МВт-ч (вместо 5,6 тыс. грн/МВт-ч);

с 17:00 до 23:00 — 9 тыс. грн/МВт-ч (вместо 7,5 тыс. грн/МВт-ч).

Минимальная предельная стоимость электроэнергии останется на уровне 10 грн/мВт-ч.

Цены "на балансирующем рынке" изменятся следующим образом:

с 00:00 до 07:00 – 6,6 тыс. грн/МВт-ч (вместо 4 тыс. грн/МВт-ч);

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 цена останется 8,25 тыс. грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 – 10 тыс. грн/МВт-ч (вместо 8,25 тыс. грн/МВт-ч);

с 23:00 до 00:00 – 8,25 тыс. грн/МВт-ч (вместо 4 тыс. грн/МВт-ч).

Минимальная предельная стоимость будет составлять 0,01 грн/МВт-час.

Тарифы на газ в Украине

Газоснабжающие компании не изменили цены на "голубое топливо" для бытовых потребителей. Свою стоимость на первый месяц лета обнародовали 12 поставщиков.

Как и в предыдущие два сезона, цена за кубометр газа в зависимости от поставщика будет варьироваться от 7,70 до 9,99 грн. Однако подавляющее большинство украинских бытовых потребителей (98% или 12 млн домохозяйств) получают газ от "Нафтогаза" Украины. Его цена — 7,96 грн за кубометр — будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

Цена газа в июне 2024 года. Фото: ГазПравда

Тарифы на водоснабжение в Украине

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод в большинстве городов Украины не менялись еще с "довоенных" времен, хотя НКРЭК неоднократно пыталась принять новые цены. Водоканалы доказывали необходимость увеличения тарифов ростом стоимости электроэнергии, удорожанием реагентов и другими факторами.

Весной 2024 года стоимость услуг водоснабжения выросла в некоторых небольших городах Украины. Местные власти этих городов приобрели полномочия самостоятельно устанавливать тарифы на услуги ЖКХ, что в отдельных случаях привело к повышению цен на 40%.

Субсидии и социальная помощь в июне

Субсидии в мае

С 1 июня 2024 года для оформления помощи на неотапливаемый сезон большинству граждан нужно повторно обратиться за ее назначением. Кроме того, в некоторых регионах размер субсидий будет существенно увеличен.

Для большинства домохозяйств субсидии на теплый сезон будут перечислены автоматически, если не было изменений данных об имущественном состоянии или составе домохозяйства. Тем, кто уже получает помощь, не нужно будет подавать новое заявление. Пенсионный фонд использует имеющуюся информацию для расчета размера субсидии.

Впрочем, некоторым категориям населения субсидии назначат только по дополнительному обращению с заявлением и декларацией о доходах. Это касается ситуаций, когда:

заявитель (или член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренние переселенцы;

число фактически проживающих граждан в домохозяйстве меньше зарегистрированных;

семья хочет получить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива.

Часть граждан должна переоформить субсидию. Это касается лиц, которые в 2022 году проживали на оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, где организации по соцзащите населения не могли выполнять свои функции.

По решению правительства, домохозяйства, получавшие помощь на оплату коммунальных услуг по отдельному механизму во время действия военного положения, в течение месяца должны обратиться в ПФУ для продления помощи. Если это не сделать до 1 июля, выплаты можно потерять.

Это касается следующих категорий:

получатели субсидии/льготы по состоянию на 24.02.2022;

получатели субсидии/льготы по сей день;

люди проживающие/ проживающие на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

люди, которые с начала войны не обращались в органы социальной защиты или ПФУ за переназначением помощи.

Кроме того, Кабинет Министров принял решение об увеличении субсидий на неотапливаемый сезон для жителей Харькова и области. Размер льгот/субсидий на электроэнергию увеличится в пять раз.

В результате, средний размер субсидии на услуги по снабжению и распределению электроэнергии вырастет со 106 грн до 530 грн в месяц, а льготы — с 74 грн до 370 грн.

Помощь ВПЛ в июне

В июне государство продолжит выплачивать помощь переселенцам из уязвимых категорий — людям с инвалидностью, семьям с детьми, неимущим, нетрудоспособным и т.д. С июня выплачивать такую помощь будут людям, которые эвакуируются из Сумской и Харьковской областей.

Также вводится новая помощь ВПЛ — субсидия на аренду жилья. С ее принятием семьи переселенцев будут платить около 20-30% от суммы арендной платы, а остальное будет компенсировано государством.

Пенсии в июне

С 1 апреля 2024 года продолжающим работать пенсионерам начали перечислять размер пенсий в сторону увеличения. Однако повышенные выплаты они будут получать только в июне.

Доплаты будут включать суммы за апрель и май. Задержка связана с тем, что квартальные отчеты работодатели представляют до 10 мая.

Мобилизация в Украине в июне

С 1 июня 2024 года в Украине расширен перечень оснований для увольнения из ВСУ. Новый закон о мобилизации расширяет основания для увольнения из армии как служащих по контракту, так и мобилизованных.

Согласно закону, увольнение возможно в следующих случаях:

освобождения из плена;

получения инвалидности;

наличия уважаемых семейных обстоятельств;

достижения предельного возраста пребывания на службе;

признания непригодности к службе в решении ВВК;

назначения наказания в виде лишения или ограничения свободы;

избрания народным депутатом.

Для увольнения из армии военнослужащий должен подать рапорт о досрочном увольнении в запас, добавив документы, подтверждающие право на увольнение. Затем командир воинской части передает документы в территориальный центр комплектования, к которому прикреплен военнослужащий.

Если основанием для увольнения являются семейные обстоятельства, ТЦК назначает комиссию для проверки семейного положения военнослужащего. Если основание — здоровье, военного могут отправить на ВВК. В случае положительного решения командир воинской части получает уведомление об увольнении. Негативное решение можно обжаловать.

Также следует отметить, что в течение июня военнообязанные граждане обязаны обновлять свои данные в ТЦК. Это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (за исключением тех, кто исключен из военного учета), а также женщин-медиков. За неявку в ТЦК и игнорирование этой обязанности предусмотрен штраф.

Кроме того, с июня в Украине планируют ввести электронный военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный. Он будет отображается в программе "Резерв+".

В электронном военно-учетном документе будет содержаться уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода, который включает сведения о документе. Там будет вся информация о военнообязанном, призывнике и резервисте, а именно:

ФИО;

дата рождения;

РНОКПП;

информация о наличии отсрочки;

воинское звание;

военно-учетная специальность;

сведения о военном учете;

результаты медосмотра.

Налоги, акцизы и штрафы в июне

В настоящее время Камбин работает над законопроектом о повышении налогов, включая НДС и военный сбор. При этом последние могут не только повысить, но и ввести для субъектов на упрощенной системе налогообложения.

Военный сбор планируют повысить с 1,5% до 5%" Аналогичную ставку в 5% могут ввести и для физических лиц-предпринимателей. В то же время относительно уровня повышения НДС идут дискуссии. Вероятное увеличение составит 2-3%.

Соответствующий законопроект может быть представлен в Верховную Раду уже в конце июня. Впрочем, эксперты отмечают, что даже если документ будет принят быстро, новые ставки начнут действовать не раньше сентября.

Также власти намерены повысить акцизы на табак, алкоголь и топливо для финансирования армии. При увеличении акциза ожидается значительное подорожание бензина.

В мае Верховная Рада зарегистрировала законопроект №11256, предусматривающий повышение налогов на подакцизную продукцию. В частности, он предусматривает поэтапное увеличение акцизного налога на горючее до 2028 года.

Согласно тексту законопроекта, до 1 января 2028 года акциз на бензин должен составить 359 евро за 1 000 литров, на дизельное топливо — 330 евро за 1 000 литров, а на автогаз — 277 евро за 1 000 литров.

Напомним, в Украине в июне 2024 года размер заработной платы вместе с различными доплатами некоторых военнослужащих будет достигать 170 тыс. гривен. В частности, бойцам на передовой начнут доплачивать по 70 тыс. гривен.

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