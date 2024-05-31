Що зміниться в Україні та для українців з 1 червня 2024 року

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Майже щомісяця в Україні вносяться зміни до законодавства, приймаються нові норми та правила. Це впливає на тарифи на комунальні послуги, розміри пенсій та соціальних виплат. Крім того, щомісяця змінюються деякі правила щодо оформлення документів та інших бюрократичних процедур. Червень 2024 року не стане винятком. Перший місяць літа принесе зміни до тарифів, соціальних виплат, порядку мобілізації та інших сфер життя українців.

Новини.LIVE розповідають, що зміниться в Україні та для українців з 1 червня.

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Тарифи на комунальні послуги у червні

У червні 2024 року на українців чекає підвищення тарифів на електроенергію. При цьому ціна на газ та водопостачання для більшості українців залишаться незмінними.

Тарифи на електроенергію в Україні

Нинішній тариф на електроенергію, який діє з 1 червня 2023 року, становить 2,64 грн за кВт-год незалежно від обсягу споживання. Втім, в уряді вважають, що для належної підготовки об'єктів енергетики до нового опалювального сезону у червні необхідно підвищити ціни на електроенергію. Відомо, що в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна відчуватиме дефіцит електроенергетичних потужностей.

Тариф на електроенергію для населення затверджує Кабінет Міністрів на пропозицію Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. У четвер, 30 травня, на засіданні уряду збиралися розглянути проєкт рішення, що передбачає підвищення тарифу для населення на 80%, до 4,8 грн/кВт-год за споживання понад 100 кВт-год на місяць. Для споживачів, які використовують менше ніж 100 кВт-год, тариф залишиться незмінним — 2,64 грн/кВт-год.

Втім, уряд на засіданні 30 травня так не розглянув питання зміни тарифів на електроенергію для населення.

При цьому, згідно з рішенням Нацкомісії, з 1 червня 2024 року тарифи на електроенергію для бізнесу буде підвищено. У вечірні години пік вартість ресурсу зросте на 20%, а в нічний час в окремий час — більш ніж удвічі.

Зокрема, ціни на ринку "на добу вперед" зміняться таким чином:

з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 — 5,6 тис. грн/МВт-год (замість 3 тис. грн/МВт-год);

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6,9 тис. грн/МВт-год (замість 5,6 тис. грн/МВт-год);

з 17:00 до 23:00 — 9 тис. грн/МВт-год (замість 7,5 тис. грн/МВт-год).

Мінімальна гранична вартість електроенергії залишиться на рівні 10 грн/МВт-год.

Ціни "на ринку, що балансує" зміняться таким чином:

з 00:00 до 07:00 — 6,6 тис. грн/МВт-год (замість 4 тис. грн/МВт-год);

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 ціна залишиться 8,25 тис. грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 — 10 тис. грн/МВт-год (замість 8,25 тис. грн/МВт-год);

з 23:00 до 00:00 — 8,25 тис. грн/МВт-год (замість 4 тис. грн/МВт-год).

Мінімальна гранична вартість становитиме 0,01 грн/МВт-год.

Тарифи на газ в Україні

Газопостачальні компанії не змінили ціни на "блакитне паливо" для побутових споживачів. Свою вартість на перший місяць літа оприлюднили 12 постачальників.

Як і у два попередні сезони, ціна за кубометр газу залежно від постачальника варіюватиметься від 7,70 до 9,99 грн. Проте переважна більшість українських побутових споживачів (98%, або 12 млн домогосподарств) отримують газ від "Нафтогазу" України. Його ціна — 7,96 грн за кубометр — діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Ціна на газ у червні 2024 року. Фото: ГазПравда

Тарифи на водопостачання в Україні

Тарифи на холодне водопостачання та водовідведення у більшості міст України не змінювалися ще з "довоєнних" часів, хоча НКРЕКУ неодноразово намагалася прийняти нові ціни. Водоканали доводили необхідність збільшення тарифів зростанням вартості електроенергії, подорожчанням реагентів та іншими факторами.

Навесні 2024 року вартість послуг водопостачання зросла у деяких невеликих містах України. Місцева влада цих міст набула повноважень самостійно встановлювати тарифи на послуги ЖКГ, що в окремих випадках призвело до підвищення цін на 40%.

Субсидії та соціальна допомога у червні

Субсидії у травні

З 1 червня 2024 для оформлення допомоги на неопалювальний сезон більшості громадян потрібно повторно звернутися за її призначенням. Крім того, в деяких регіонах розмір субсидій буде суттєво збільшений.

Для більшості домогосподарств субсидії на теплий сезон будуть перераховані автоматично, якщо не було змін у даних про майновий стан або склад домогосподарства. Тим, хто вже отримує допомогу, не потрібно буде подавати нову заяву. Пенсійний фонд використає наявну інформацію для розрахунку розміру субсидії.

Втім, деяким категоріям населення субсидії призначать тільки за додатковим зверненням із заявою та декларацією про доходи. Це стосується ситуацій, коли:

заявник (або член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішні переселенці;

число громадян, що фактично проживають, у домогосподарстві менше зареєстрованих;

сім'я хоче отримати субсидію на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Частина громадян має переоформити субсидію. Це стосується осіб, які у 2022 році проживали на окупованих територіях чи територіях активних бойових дій, де організації із соцзахисту населення не могли виконувати своїх функцій.

За рішенням уряду, домогосподарства, які отримували допомогу на оплату комунальних послуг за окремим механізмом під час дії воєнного стану, протягом місяця мають звернутися до ПФУ для продовження допомоги. Якщо цього не зробити до 1 липня, виплати можна втратити.

Це стосується таких категорій:

отримувачі субсидії/пільги станом на 24.02.2022;

одержувачі субсидії/пільги до цього дня;

люди які проживали/ проживають на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій;

люди, які з початку війни не зверталися до органів соціального захисту чи ПФУ за перепризначенням допомоги.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про збільшення субсидій на неопалювальний сезон для мешканців Харкова та області. Розмір пільг/субсидій на електроенергію збільшиться вп'ятеро.

В результаті середній розмір субсидії на послуги з постачання та розподілення електроенергії зросте зі 106 грн до 530 грн на місяць, а пільги — з 74 грн до 370 грн.

Допомога ВПО у червні

У червні держава продовжить виплачувати допомогу переселенцям із вразливих категорій — людям з інвалідністю, сім'ям із дітьми, незаможним, непрацездатним тощо. З червня виплачувати таку допомогу почтуть людям, які евакуюються із Сумської та Харківської областей.

Також запроваджується нова допомога ВПО — субсидія на оренду житла. З її прийняттям сім'ї переселенців платитимуть близько 20-30% від суми орендної плати, а решту компенсуватиме держава.

Пенсії у червні

З 1 квітня 2024 року пенсіонерам, які продовжують працювати, почали перераховувати розмір пенсій у бік збільшення. Однак підвищені виплати вони отримуватимуть лише у червні.

Доплати включатимуть суми за квітень та травень. Затримка пов'язана з тим, що квартальні звіти роботодавці подають до 10 травня.

Мобілізація в Україні в червні

З 1 червня 2024 року в Україні розширено перелік підстав для звільнення із ЗСУ. Новий закон про мобілізацію розширює підстави для звільнення з армії як службовців за контрактом, так і мобілізованих.

Відповідно до закону, звільнення можливе у таких випадках:

визволення з полону;

одержання інвалідності;

наявність поважних сімейних обставин;

досягнення граничного віку перебування на службі;

визнання непридатності до служби у рішенні ВЛК;

призначення покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі;

обрання народним депутатом.

Для звільнення з армії військовослужбовець повинен подати рапорт про дострокове звільнення в запас, додавши документи, що підтверджують право на звільнення. Потім командир військової частини передає документи до територіального центру комплектування, до якого прикріплено військовослужбовця.

Якщо підставою для звільнення є сімейні обставини, ТЦК призначає комісію для перевірки сімейного стану військовослужбовця. Якщо основа — здоров'я, військового можуть відправити на ВЛК. У разі позитивного рішення командир військової частини одержує повідомлення про звільнення. Негативне рішення можна оскаржити.

Також слід зазначити, що протягом червня військовозобов'язані громадяни зобов'язані оновлювати свої дані у ТЦК. Це стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років (за винятком тих, кого виключено з військового обліку), а також жінок-медиків. За неявку до ТЦК та ігнорування цього обов'язку передбачено штраф.

Крім того, із червня в Україні планують запровадити електронний військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий. Він відображатиметься у програмі "Резерв+".

В електронному військово-обліковому документі буде міститися унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, який включає відомості про документ. Там буде вся інформація про військовозобов'язаного, призовника та резервіста, а саме:

ПІБ;

дата народження;

РНОКПП;

інформація про наявність відстрочки;

військове звання;

військово-облікова спеціальність;

відомості про військовий облік;

результати медогляду.

Податки, акцизи та штрафи у червні

Наразі Камбін працює над законопроєктом про підвищення податків, включаючи ПДВ та військовий збір. При цьому останній можуть не лише підвищити, а й запровадити для суб'єктів на спрощеній системі оподаткування.

Військовий збір планують підвищити з 1,5% до 5%. Аналогічну ставку в 5% можуть запровадити й для фізичних осіб-підприємців. Водночас щодо рівня підвищення ПДВ точаться дискусії. Імовірне збільшення становитиме 2-3%.

Відповідний законопроєкт може бути поданий до Ради вже наприкінці червня. Втім, експерти зазначають, що навіть якщо документ буде ухвалено швидко, нові ставки почнуть діяти не раніше вересня.

Також влада має намір підвищити акцизи на тютюн, алкоголь та паливо для фінансування армії. У разі збільшення акцизу очікується значне подорожчання бензину.

У травні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт №11256, який передбачає підвищення податків на підакцизну продукцію. Зокрема, він передбачає поетапне збільшення акцизного податку на пальне до 2028 року.

Згідно із законопроєктом, до 1 січня 2028 року акциз на бензин має становити 359 євро за 1 000 літрів, на дизельне пальне — 330 євро за 1 000 літрів, а на автогаз — 277 євро за 1 000 літрів.

Нагадаємо, в Україні у червні 2024 року розмір заробітної плати разом з різноманітними доплатами деяких військовослужбовців досягатиме 170 тис. гривень. Зокрема, бійцям на передовій почнуть доплачувати по 70 тис. гривень.

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