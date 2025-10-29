Предельный объем дохода для мобилизованных ФЛП — о каком нюансе рассказали в Налоговой службе

Военнослужащий с дроном. Фото: УНИАН

В связи с полномасштабной войной РФ против Украины, к службе в ВСУ присоединились и физические лица-предприниматели. Недавно стало известно, что ФЛП, представители III группы единого налога (ЕН), должны перейти на общую систему, если за календарный год, даже во время военной службы, превысили предельный объем дохода.

Об этом рассказали в Главном управлении Государственной налоговой службы в Винницкой области.

ФЛП на III группе и превышение предельных объемов дохода

Как пояснили налоговики, нормы Налогового кодекса страны гласят, что если в течение календарного года доход ФЛП III группы больше установленного лимита, то налогоплательщику надо менять свой статус.

"В случае невыполнения этого требования регистрация в качестве плательщика единого налога может быть аннулирована", — говорится в сообщении.

В законодательстве для аннулирования регистрации ФЛП даже определены основания, а именно:

в подпункте 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 Налогового кодекса — перечень случаев и сроки, в которые плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов;

в пункте 299.10 статьи 299 — условия аннулирования регистрации.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым предпринимателям подготовили изменения, которые вступят в силу с 1 января 2026 года. Например, часть ФЛП обяжут установить POS-терминалы, чтобы принимать безналичные оплаты за товары. Нарушителей будут наказывать штрафами. Речь идет о:

торговцах 1 группы упрощенной системы;

продавцах, которые используют торговые автоматы (по продаже кофе, воды, снеков и т.д.);

ФЛП, осуществляющих выездную (выносную) торговлю (например, с лотков на улице);

продавцов собственноручно выращенной или откормленной продукции (фермеров).

При этом ничто не обязывает ФЛП устанавливать именно POS-терминал. Существуют альтернативы, которые тоже подходят для использования: мобильный эквайринг, QR-коды, онлайн-платежи и т.д.

Ранее мы писали о ФЛП, которые могут не платить военный сбор и единый налог в ноябре или любом другом месяце в течение года. Известно, кто именно из предпринимателей имеет такую привилегию. Также мы рассказывали, что в Украине в 2026 году планируется повышение минимальной зарплаты до 8 647 грн, а прожиточного минимума — до 3 328 грн. Из-за этого вырастут налоги и сборы для ФЛП.