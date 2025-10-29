Відео
Україна
Мобілізація ФОП — про що попередили податківці

Дата публікації: 29 жовтня 2025 21:30
Оновлено: 21:07
Граничний обсяг доходу для мобілізованих ФОПів — про який нюанс розповіли у Податковій службі
Військовослужбовець з дроном. Фото: УНІАН

У зв’язку з повномасштабною війною РФ проти України, до служби у ЗСУ долучилися й фізичні особи-підприємці. Нещодавно стало відомо, що ФОП, представники III групи єдиного податку (ЄП), повинні перейти на загальну систему, якщо за календарний рік, навіть під час військової служби, перевищили граничний обсяг доходу.

Про це розповіли у Головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області

Читайте також:

ФОПи на III групі і перевищення граничних обсягів доходу

Як пояснили податківці, норми Податкового кодексу країни свідчать, що якщо впродовж календарного року дохід ФОП III групи є більшим за встановлений ліміт, то платнику податків треба змінювати свій статус. 

"У разі невиконання цієї вимоги реєстрація як платника єдиного податку може бути анульована", — йдеться у повідомленні. 

У законодавстві для анулювання реєстрації ФОП навіть визначені підстави, а саме:

  • у підпункті 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Податкового кодексу – перелік випадків та терміни, в які платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків та зборів; 
  • у пункті 299.10 статті 299 – умови анулювання реєстрації.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, деяким підприємцям підготували зміни, які набудуть чинності з 1 січня 2026 року. Наприклад, частину ФОПів зобов’яжуть встановити POS-термінали, щоб приймати безготівкові оплати за товари. Порушників каратимуть штрафами. Йдеться про:

  • торговців 1 групи спрощеної системи; 
  • продавців, які використовують торгові автомати (з продажу кави, води, снеків тощо); 
  • ФОПів, які здійснюють виїзну (виносну) торгівлю (наприклад, із лотків на вулиці); 
  • продавців власноручно вирощеної або відгодованої продукції (фермерів). 

При цьому ніщо не зобов’язує ФОПів встановлювати саме POS-термінал. Існують альтернативи, які теж підходять для використання: мобільний еквайринг, QR-коди, онлайн-платежі тощо.

Раніше ми писали про ФОПів, які можуть не платити військовий збір та єдиний податок у листопаді чи будь-якому іншому місяці впродовж року. Відомо, хто саме з підприємців має такий привілей. Також ми розповідали, що в Україні у 2026 році планується підвищення мінімальної зарплати до 8 647 грн, а прожиткового мінімуму — до 3 328 грн. Через це зростуть податки та збори для ФОПів. 

ФОП Податкова служба мобілізація доходи підприємці
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
