Пенсии в Украине — какие выплаты и надбавки можно получить в декабре

Человек, держащий деньги в руках. Фото: УНИАН

Индексации пенсий в этом году уже не будет, но некоторые граждане все равно получат дополнительные деньги в декабре. Некоторые надбавки будут назначены на регулярной основе, в то время как другие — выплатят единовременно.

Какие доплаты и надбавки могут получить пенсионеры в декабре 2024 года, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Сколько доплатят пенсионерам в декабре

В декабре пенсионеры, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет в ноябре, получат доплату к пенсии. Однако это касается только тех, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривны. Размер надбавки за возраст в 2024 году составляет:

после 70 лет — 300 гривен в месяц;

после 75 лет — 456 гривен в месяц;

после 80 лет — 570 гривен в месяц.

Также декабрь — последний месяц, когда пенсионеры, подпадающие под программу помощи от ООН, будут получать выплаты. Эта программа действует с августа 2023 года. На такую помощь имеют право пенсионеры, проживающие на территориях которые, по данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, подвергаются риску боевых действий или являются зонами активных боевых действий.

Помощь оказывается гражданам, чьи пенсии не превышают 3 250 гривен, и кто не получал финансовую поддержку от международных организаций с 1 марта 2023 года. Эти доплаты начисляются автоматически на основе данных, полученных из Пенсионного фонда Украины.

Кто получит дополнительную 1 000 грн в декабре

С 1 декабря начнется новая государственная программа "Зимова єПідтримка", в рамках которой каждый украинец, включая пенсионеров, может получить единовременную помощь в размере 1000 гривен. Однако потратить эти деньги можно будет на ограниченное количество товаров и услуг, в частности:

культурные услуги;

оплату коммунальных услуг;

мобильная связь и медикаменты;

приобретение украинских книг и товаров;

билеты на транспорт (в том числе "Укрзализныця").

Также на эти средства можно будет задонатить на поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что некоторые граждане Украины могли некоторое время работать за границей. Однако при расчете пенсии стаж, полученный в этот период, некоторым украинцам учитывать не будут.

Также мы рассказывали, что работники некоторых профессий могут получить значительный бонус при выходе на пенсию. Единовременная денежная помощь для таких граждан составляет десять их месячных выплат.