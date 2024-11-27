Пенсії в Україні — які виплати та надбавки можна отримати в грудні

Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Індексації пенсій цьогоріч уже не буде, але деякі громадяни все одно отримають додаткові гроші в грудні. Деякі надбавки буде призначено на регулярній основі, тоді як інші — виплатять одноразово.

Про те, які доплати та надбавки можуть отримати пенсіонери у грудні 2024 року, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Скільки доплатять пенсіонерам у грудні

У грудні пенсіонери, яким виповнилося 70, 75 та 80 років у листопаді, отримають доплату до пенсії. Однак це стосується лише тих, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Розмір надбавки за вік у 2024 році становить:

після 70 років — 300 гривень на місяць;

після 75 років – 456 гривень на місяць;

після 80 років – 570 гривень на місяць.

Також грудень — останній місяць, коли пенсіонери, які потрапляють під програму допомоги від ООН, отримуватимуть виплати. Ця програма діє з серпня 2023 року. На таку допомогу мають право пенсіонери, які мешкають на територіях, що за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, піддаються ризику бойових дій або є зонами активних бойових дій.

Допомога надається громадянам, чиї пенсії не перевищують 3 250 гривень, та хто не отримував фінансової підтримки від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року. Ці доплати нараховують автоматично на основі даних, отриманих з Пенсійного фонду України.

Хто отримає додаткову 1 000 грн в грудні

З 1 грудня розпочнеться нова державна програма "Зимова єПідтримка", в рамках якої кожен українець, включаючи пенсіонерів, може отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень. Однак витратити ці гроші можна буде на обмежену кількість товарів та послуг, зокрема:

культурні послуги;

оплату комунальних послуг;

мобільний зв’язок та медикаменти;

придбання українських книг і товарів;

квитки на транспорт (в тому числі Укрзалізницю).

Також на ці кошти можна буде зробити донат на підтримку Збройних сил України.

Раніше ми писали, що деякі громадяни України могли певний час працювати за кордоном. Однак при розрахунку пенсії, стаж отриманий у цей період, деяким українцям враховувати не будуть.

Також ми розповідали, що працівники певних професій можуть отримати значний бонус при виході на пенсію. Одноразова грошова допомога, для таких громадян, становить десять їх місячних виплат.