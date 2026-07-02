Минимальная пенсия УБД: на какую сумму можно рассчитывать в 2026 году

Военные ВСУ, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Участникам боевых действий не должны выплачивать пенсию ниже 6 197 гривен. Если сумма оказывается меньше, Пенсионный фонд автоматически доплачивает разницу. Кроме того, ветераны имеют право на ежемесячные надбавки и ряд социальных льгот.

Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины, передает Новости.LIVE.

После мартовской индексации именно 6 197 гривен стали минимально гарантированным размером пенсии для участников боевых действий. Если человек из-за стажа или других обстоятельств имеет право на меньшую пенсию, доплату назначают автоматически — обращаться с заявлением не нужно.

Впрочем, фактический размер пенсии может быть больше. Он зависит от страхового стажа, продолжительности военной службы, зарплаты, а также условий прохождения службы. Для военных пенсионеров действует отдельный порядок расчета, по которому каждый дополнительный год выслуги может увеличивать сумму выплат.

Помимо основной пенсии, ветеранам ежемесячно выплачиваются дополнительные надбавки. В частности, это надбавка в размере 25 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а также целевая денежная помощь в размере 40 гривен. Если законом предусмотрены другие надбавки, их также добавляют к пенсии.

Еще одна важная льгота касается страхового стажа. Период непосредственного участия в боевых действиях засчитывается по льготному принципу: один месяц службы считается как три месяца страхового стажа. Это может существенно повлиять на будущий размер пенсии.

После выхода на пенсию участники боевых действий также сохраняют право на ряд льгот. Среди них — 75-процентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, льготы на оплату жилья, газа и квартплаты, а также бесплатное санаторно-курортное лечение или денежная компенсация вместо него.

Чтобы оформить пенсию, можно лично обратиться в отделение ПФУ или подать заявление онлайн. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие статус участника боевых действий, страховой стаж и размер денежного обеспечения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ко Дню Независимости некоторым пенсионерам и людям со специальным статусом выплатят разовое пособие. Максимальная сумма — до 3 100 грн, в зависимости от группы инвалидности или льготной категории. Часть людей получит деньги автоматически вместе с пенсией, остальным придется подать заявление в ПФУ или ЦНАП.

Также Новини.LIVE писали, что пенсионеры из радиационно загрязненных территорий могут получать доплату к пенсии в размере более 2 500 гривен. Оформить ее можно через спецкомиссии при обладминистрациях, если можно подтвердить проживание в этих зонах.