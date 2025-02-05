Налог на авто 2025 — список моделей, которые будут облагаться сбором

Спорткары. Фото: Pexels

Министерство экономики Украины опубликовало перечень автомобилей, которые подпадают под транспортный налог в 2025 году. В списке насчитывается более 350 моделей и модификаций, однако, некоторые люксовые автомобили не вошли в перечень, хотя и соответствуют критериям. —

Об этом стало известно из перечня от Министерства экономики.

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Согласно действующему законодательству, налог на роскошь в 2025 году касается авто, стоимость которых превышает 3 миллиона гривен (эквивалент 375 минимальных зарплат) и которые эксплуатируются не более пяти лет. Размер налога остается неизменным — 25 000 гривен в год. Физические лица имеют 60 дней на уплату после получения уведомления, а юридические — 30 дней.

Какие автомобили представлены в перечне на налогообложение

В новом списке представлены как последние модели суперкаров, так и редкие авто. Среди них - Aston Martin DB12, Lamborghini Revuelto, Maserati MC20 и Bentley Continental GT Hybrid.

Aston Martin DB12. Фото: Wikimedia Commons

Украинцы уже успели приобрести 13 электрических Rolls-Royce Spectre, каждый из которых стоит около 600 000 долларов. Также в списке появились эксклюзивные модели, такие как Lotus Emira, Ineos Grenadier, Porsche 911 Turbo 50 Years и даже дома на колесах Hymer-Mercedes.

Ineos Grenadier. Фото: Flickr

Ожидаемо, что больше всего автомобилей в списке представлено брендами Mercedes-Benz, BMW, Porsche и Land Rover.

Некоторые авто отсутствуют в перечне

В то же время в перечне отсутствуют Ferrari и McLaren, несмотря на то, что их неоднократно завозили в Украину. Также не подпадают под налог никакие электромобили Tesla и Rivian, даже самые дорогие модели которых превышают стоимость в 3 миллиона гривен.

Напомним, в феврале ФЛП нужно подать важные отчеты в налоговую, чтобы избежать больших штрафов.

Также стало известно, сколько налогов должны заплатить владельцы квартир, площадь которых превышает 60 кв.м.