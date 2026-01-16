Известные блогеры впервые попали в реестр должников за рекламу казино

Блоггер Симбочка. Фото: instagram.com/simbochkka

Первые записи о долге из-за неуплаченных штрафов за незаконную рекламу онлайн-казино появились в Едином реестре должников.

Санкции наложил государственный регулятор PlayCity против блогеров и медиа, сообщил Опендатабот.

Долг в пять миллионов

Долг в почти 5 млн за рекламу казино появился в Едином реестре должников. В начале января в ЕРБ открыли два производства в отношении блогера Карины Кучменко (Симбочки). Речь идет о неуплаченных штрафах на 4,8 млн грн и 24 тыс. грн, которые PlayCity наложил за незаконную рекламу казино.

Проверить наличие открытых долгов или получить справку об их отсутствии можно на странице Единого реестра должников.

В то же время часть фигурантов решила отстаивать свою позицию в судах. Сейчас решение PlayCity оспаривают 7 блогеров и одно медиа. По большинству исков открыты административные производства, и дела находятся на стадии судебного рассмотрения.

Ни одного судебного решения по существу споров пока не принято.

Штрафы разделят по серьезности нарушений

Напомним, что в 2026 году изменится система штрафов за нелегальную рекламу казино.

План заключается в том, чтобы различать нарушения по степени общественного риска. Если речь идет о продвижении нелегальных казино, штраф будет существенно больше. Менее критические нарушения — мягкое наказание, чтобы не наказывать всех по одной шкале.

Кто имеет право на рекламу, а кто — нет

Размещение рекламы разрешено только в медиа со статусом "21+". Если сайт не имеет официальной регистрации как медиа, даже если называет себя новостным, размещать рекламу азартных игр он не может.

Чтобы публиковать такую рекламу легально, ресурс должен пройти регистрацию и получить соответствующий статус.

