Відомі блогери вперше потрапили у реєстр боржників за рекламу казино

Блогер Сімбочка. Фото: instagram.com/simbochkka

Перші записи про борг через несплачені штрафи за незаконну рекламу онлайн-казино з’явилися в Єдиному реєстрі боржників.

Санкції наклав державний регулятор PlayCity проти блогерів і медіа, повідомив Опендатабот.

Борг у п'ять мільйонів

Борг у майже 5 млн за рекламу казино з'явився у Єдиному реєстрі боржників. На початку січня в ЄРБ відкрили два провадження щодо блогерки Карини Кучменко (Сімбочки). Йдеться про несплачені штрафи на 4,8 млн грн і 24 тис. грн, які PlayCity наклав за незаконну рекламу казино.

Перевірити наявність відкритих боргів або отримати довідку про їх відсутність можна на сторінці Єдиного реєстру боржників.

Водночас частина фігурантів вирішила відстоювати свою позицію в судах. Наразі рішення PlayCity оскаржують 7 блогерів та одне медіа. За більшістю позовів відкриті адміністративні провадження, і справи перебувають на стадії судового розгляду.

Жодного судового рішення по суті спорів поки що не ухвалено.

Штрафи розділять за серйозністю порушень

Нагадаємо, що у 2026 році зміниться система штрафів за нелегальну рекламу казіно.

План полягає в тому, щоб розрізняти порушення за ступенем суспільного ризику. Якщо йдеться про просування нелегальних казино, штраф буде суттєво більшим. Менш критичні порушення — м’якше покарання, щоб не карати всіх за однією шкалою.

Хто має право на рекламу, а хто — ні

Розміщення реклами дозволено лише в медіа зі статусом "21+". Якщо сайт не має офіційної реєстрації як медіа, навіть якщо називає себе новинним, розміщувати рекламу азартних ігор він не може.

Щоб публікувати таку рекламу легально, ресурс повинен пройти реєстрацію і отримати відповідний статус.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Анна Алхім отримала рекордний штраф від PlayCity і чому.

Також ми повідомляли, як державне агентство PlayCity готує зміни у підході до штрафів за рекламу грального бізнесу. Тепер штраф буде залежати від того, що саме і де рекламували.