Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Мільйонний штраф за казино — блогерів внесли до реєстру боржників

Мільйонний штраф за казино — блогерів внесли до реєстру боржників

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 15:20
Відомі блогери вперше потрапили у реєстр боржників за рекламу казино
Блогер Сімбочка. Фото: instagram.com/simbochkka

Перші записи про борг через несплачені штрафи за незаконну рекламу онлайн-казино з’явилися в Єдиному реєстрі боржників.

Санкції наклав державний регулятор PlayCity проти блогерів і медіа, повідомив Опендатабот

Реклама
Читайте також:

Борг у п'ять мільйонів

Борг у майже 5 млн за рекламу казино з'явився у Єдиному реєстрі боржників. На початку січня в ЄРБ відкрили два провадження щодо блогерки Карини Кучменко (Сімбочки). Йдеться про несплачені штрафи на 4,8 млн грн і 24 тис. грн, які PlayCity наклав за незаконну рекламу казино. 

Перевірити наявність відкритих боргів або отримати довідку про їх відсутність можна на сторінці Єдиного реєстру боржників.

Водночас частина фігурантів вирішила відстоювати свою позицію в судах. Наразі рішення PlayCity оскаржують 7 блогерів та одне медіа. За більшістю позовів відкриті адміністративні провадження, і справи перебувають на стадії судового розгляду.

Жодного судового рішення по суті спорів поки що не ухвалено.

Штрафи розділять за серйозністю порушень

Нагадаємо, що у 2026 році зміниться система штрафів за нелегальну рекламу казіно.   

План полягає в тому, щоб розрізняти порушення за ступенем суспільного ризику. Якщо йдеться про просування нелегальних казино, штраф буде суттєво більшим. Менш критичні порушення — м’якше покарання, щоб не карати всіх за однією шкалою.

Хто має право на рекламу, а хто — ні

Розміщення реклами дозволено лише в медіа зі статусом "21+". Якщо сайт не має офіційної реєстрації як медіа, навіть якщо називає себе новинним, розміщувати рекламу азартних ігор він не може.

Щоб публікувати таку рекламу легально, ресурс повинен пройти реєстрацію і отримати відповідний статус. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Анна Алхім отримала рекордний штраф від PlayCity і чому. 

Також ми повідомляли, як державне агентство PlayCity готує зміни у підході до штрафів за рекламу грального бізнесу. Тепер штраф буде залежати від того, що саме і де рекламували.

блогери штрафи казино борги реєстр
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації