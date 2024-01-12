Сколько зарабатывает руководство государственного Укргазбанка

Миллион в месяц — не предел. Сколько зарабатывают руководители государственного Укргазбанка
Начиная с марта 2022-го по март 2023 года каждый член правления государственного Укргазбанка ежемесячно кроме солидной зарплаты получал огромную надбавку — компенсацию понесенных расходов на период военного положения в связи с временным перемещением (расходы на оплату жилья, суточные, и т.д.) преимущественно в размере от 131 до 259 тысяч гривен.
Зарплаты же членов правления стартовали как правило от отметки более 400 тысяч гривен, иногда превышая 1 миллион гривен в месяц.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат главы и членов правления государственного* Укргазбанка.
* — 94,9409% акций Укргазбанка принадлежат государству.
Сколько зарабатывает глава правления Укргазбанка**
** — с марта 2023 года — исполняющий обязанности главы правления
|январь 2022
|495 933,17 грн
|февраль 2022
|нет данных
|март 2022
|789 479,31
|апрель 2022
|696 309,62
|май 2022
|1 150 021,24
|июнь 2022
|696 488,27
|июль 2022
|1 152 128,56
|август 2022
|1 047 199,20
|сентябрь 2022
|348 250,61
|октябрь 2022
|660 976,62
|ноябрь 2022
|655 867,95
|декабрь 2022
|800 146,81
|январь 2023
|507 465,28
|февраль 2023
|1 421 864,79
|март 2023
|696 000
|апрель 2023
|696 000
|май 2023
|686 995,66
|июнь 2023
|707 464,93
|июль 2023
|687 696,48
|август 2023
|685 490,92
|сентябрь 2023
|688 816,46
|октябрь 2023
|696 000
|ноябрь 2023
|683 371,52
Сколько зарабатывают члены правления Укргазбанка
С начала полномасштабной войны в правлении государственного Укргазбанка работают в разное время от 4 до 7 членов.
2022 год
В январе члены правления заработали от 90 341,64 до 556 209,86 грн.
Относительно доходов членов правления в феврале нет данных.
В марте — от 483 650,78 до 722 949,40 грн.
В апреле — от 440 069,48 до 640 309,62 грн.
В мае — от 768 972,94 до 1 041 229,36 грн.
В июне — от 279 723,14 до 708 822,61 грн.
В июле — от 678 761,76 до 1 083 602,75 грн.
В августе — от 436 168,46 до 726 388,95 грн.
В сентябре — от 314 284,32 до 837 967,84 грн.
В октябре — от 82 951,93 до 662 065,93 грн.
В ноябре — от 437 104,20 до 614 426,45 грн.
В декабре — от 440 483,12 до 830 092,25 грн.
2023 год
В январе члены правления заработали от 282 947,06 до 604 328,35 грн.
В феврале — от 436 847,27 до 841 524,32 грн.
В марте — от 439 155,76 до 1 044 384,21 грн.
В апреле — от 440 000 до 684 240 грн.
В мае — от 344 510,83 до 580 000 грн.
В июне — от 438 290,41 до 596 993,60 грн.
В июле — от 438 136,57 до 580 000 грн.
В августе — от 438 494,43 до 580 000 грн.
В сентябре — от 438 425,95 до 580 000 грн.
В октябре — от 438 488,80 до 694 739,98 грн.
В ноябре члены правления заработали от 438 605,82 до 676 288,07 грн.
Интересно также почитать
Новини.LIVE ранее публиковали зарплаты главы правления ПриватБанка, а также членов правления госбанка.
Обнародовали зарплаты в наблюдательном совете государственного Ощадбанка.
Писали о заработках главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, зарплатах его команды и руководителей госпредприятий на фондовом рынке. Сравнивали их с зарплатой главы правления Ощадбанка и зарплатами членов его команды.
Сообщали о заработках руководства Бюро экономической безопасности, а также о том, сколько стоят охотники за коррупционерами, или какие зарплаты у руководителей НАПК.
Писали о заработках руководителей Антимонопольного комитета Украины, а также региональных "королей" АМКУ во время войны.
Публиковали заработки руководителей АРМА, а также расходы на содержание аппарата Агентства.
Напоминали нашим читателям, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и рядовые специалисты министерства.
Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Сообщали, сколько стоит управлять реинтеграцией оккупированных территорий, или какая зарплата у Ирины Верещук.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в государственный долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.
Сообщали мы и о том, сколько стоит государству удерживать подчиненных Дениса Малюськи, сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, а также сколько стоила государству команда Алексея Чернышева в Министерстве развития громад и территорий.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
Читайте Новини.LIVE!