Сколько зарабатывает руководство государственного Укргазбанка

Отделение государственного Укргазбанка. Фото: finclub.net

Начиная с марта 2022-го по март 2023 года каждый член правления государственного Укргазбанка ежемесячно кроме солидной зарплаты получал огромную надбавку — компенсацию понесенных расходов на период военного положения в связи с временным перемещением (расходы на оплату жилья, суточные, и т.д.) преимущественно в размере от 131 до 259 тысяч гривен.

Зарплаты же членов правления стартовали как правило от отметки более 400 тысяч гривен, иногда превышая 1 миллион гривен в месяц.

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В этот раз публикуем статистику зарплат главы и членов правления государственного* Укргазбанка.

* — 94,9409% акций Укргазбанка принадлежат государству.

Сколько зарабатывает глава правления Укргазбанка**

** — с марта 2023 года — исполняющий обязанности главы правления

январь 2022 495 933,17 грн февраль 2022 нет данных март 2022 789 479,31 апрель 2022 696 309,62 май 2022 1 150 021,24 июнь 2022 696 488,27 июль 2022 1 152 128,56 август 2022 1 047 199,20 сентябрь 2022 348 250,61 октябрь 2022 660 976,62 ноябрь 2022 655 867,95 декабрь 2022 800 146,81 январь 2023 507 465,28 февраль 2023 1 421 864,79 март 2023 696 000 апрель 2023 696 000 май 2023 686 995,66 июнь 2023 707 464,93 июль 2023 687 696,48 август 2023 685 490,92 сентябрь 2023 688 816,46 октябрь 2023 696 000 ноябрь 2023 683 371,52

Сколько зарабатывают члены правления Укргазбанка

С начала полномасштабной войны в правлении государственного Укргазбанка работают в разное время от 4 до 7 членов.

2022 год

В январе члены правления заработали от 90 341,64 до 556 209,86 грн.

Относительно доходов членов правления в феврале нет данных.

В марте — от 483 650,78 до 722 949,40 грн.

В апреле — от 440 069,48 до 640 309,62 грн.

В мае — от 768 972,94 до 1 041 229,36 грн.

В июне — от 279 723,14 до 708 822,61 грн.

В июле — от 678 761,76 до 1 083 602,75 грн.

В августе — от 436 168,46 до 726 388,95 грн.

В сентябре — от 314 284,32 до 837 967,84 грн.

В октябре — от 82 951,93 до 662 065,93 грн.

В ноябре — от 437 104,20 до 614 426,45 грн.

В декабре — от 440 483,12 до 830 092,25 грн.

2023 год

В январе члены правления заработали от 282 947,06 до 604 328,35 грн.

В феврале — от 436 847,27 до 841 524,32 грн.

В марте — от 439 155,76 до 1 044 384,21 грн.

В апреле — от 440 000 до 684 240 грн.

В мае — от 344 510,83 до 580 000 грн.

В июне — от 438 290,41 до 596 993,60 грн.

В июле — от 438 136,57 до 580 000 грн.

В августе — от 438 494,43 до 580 000 грн.

В сентябре — от 438 425,95 до 580 000 грн.

В октябре — от 438 488,80 до 694 739,98 грн.

В ноябре члены правления заработали от 438 605,82 до 676 288,07 грн.

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