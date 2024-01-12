Скільки заробляє керівництво державного Укргазбанку

Відділення державного Укргазбанку. Фото: finclub.net

Починаючи з березня 2022-го і по березень 2023 року включно кожен член правління державного Укргазбанку щомісяця окрім солідної зарплати отримував величезну надбавку — компенсацію понесених витрат на період воєнного стану у зв'язку з тимчасовим переміщенням (витрати на оплату житла, добові, тощо) — переважно у розмірі від 131 до 259 тисяч гривень.

Зарплати ж членів правління стартували як правило від позначки понад 400 тисяч гривень, інколи перетинаючи межу в 1 мільйон гривень на місяць.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат голови і членів правління державного* Укргазбанку.

* — 94,9409% акцій Укргазбанку належать державі.

Скільки заробляє голова правління Укргазбанку**

** — з березня 2023 року — виконувач обов'язки голови правління

січень 2022 495 933,17 грн лютий 2022 немає даних березень 2022 789 479,31 квітень 2022 696 309,62 травень 2022 1 150 021,24 червень 2022 696 488,27 липень 2022 1 152 128,56 серпень 2022 1 047 199,20 вересень 2022 348 250,61 жовтень 2022 660 976,62 листопад 2022 655 867,95 грудень 2022 800 146,81 січень 2023 507 465,28 лютий 2023 1 421 864,79 березень 2023 696 000 квітень 2023 696 000 травень 2023 686 995,66 червень 2023 707 464,93 липень 2023 687 696,48 серпень 2023 685 490,92 вересень 2023 688 816,46 жовтень 2023 696 000 листопад 2023 683 371,52

Скільки заробляють члени правління Укргазбанку

Від початку повномасштабної війни в правлінні державного Укргазбанку працюють в різний час від 4 до 7 членів.

2022 рік

В січні члени правління заробили від 90 341,64 до 556 209,86 грн.

Щодо доходів членів правління у лютому — немає даних.

В березні — від 483 650,78 до 722 949,40 грн.

В квітні — від 440 069,48 до 640 309,62 грн.

В травні — від 768 972,94 до 1 041 229,36 грн.

В червні — від 279 723,14 до 708 822,61 грн.

В липні — від 678 761,76 до 1 083 602,75 грн.

В серпні — від 436 168,46 до 726 388,95 грн.

У вересні — від 314 284,32 до 837 967,84 грн.

У жовтні — від 82 951,93 до 662 065,93 грн.

У листопаді — від 437 104,20 до 614 426,45 грн.

В грудні — від 440 483,12 до 830 092,25 грн.

2023 рік

В січні члени правління заробили від 282 947,06 до 604 328,35 грн.

В лютому — від 436 847,27 до 841 524,32 грн.

В березні — від 439 155,76 до 1 044 384,21 грн.

В квітні — від 440 000 до 684 240 грн.

В травні — від 344 510,83 до 580 000 грн.

В червні — від 438 290,41 до 596 993,60 грн.

В липні — від 438 136,57 до 580 000 грн.

В серпні — від 438 494,43 до 580 000 грн.

У вересні — від 438 425,95 до 580 000 грн.

У жовтні — від 438 488,80 до 694 739,98 грн.

У листопаді члени правління заробили від 438 605,82 до 676 288,07 грн.

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