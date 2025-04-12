Миллион для молодежи в армии — у кого нет шансов получить деньги

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Проект "Контракт 18-25" Минобороны Украины запустило несколько месяцев назад. Это добровольная инициатива для молодежи соответствующего возраста, которая готова присоединиться или уже присоединилась к Силам обороны. Однако воспользоваться возможностями проекта смогут не все.

Юрист Лилия Калашникова в комментарии Новини.LIVE объяснила, кому недоступно предложение "Контракт 18-25" и кто из действующих военнослужащих не получит миллион гривен.

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Условия этой инициативы регулируются постановлением Кабмина от 11.02.2025 г. №153 "О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения".

Исходя из изложенного в этом документе, подписать контракт и получить выплату в размере 1 миллион гривен не могут такие категории лиц:

Иностранцы — на должности рядового состава сроком на один год могут быть приняты граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет.

Лица, которые прошли обучение в ВУЗах и получили звание младшего офицерского состава — должности, которые могут военнослужащие замещать по условиям правительственного постановления — для рядового состава.

Лица, признанные непригодными к военной службе — желающие заключить этот контракт должны пройти военно-врачебную комиссию и быть признанными годными к военной службе.

Таким образом, кроме возрастных, постановление Кабмина также предусматривает ограничения по гражданству, состоянию здоровья и званию. Условия по военному опыту или уровню подготовки отсутствуют.

Какие условия для действующих военнослужащих 18-25 лет

Постановлением Кабмина №153 не предусмотрен переход на мотивационный контракт тех военнослужащих от 18 до 24 лет, которые уже сегодня в армии. В то же время они имеют право получить денежную помощь в размере один миллион гривен и другие преференции.

Для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства, главным основанием для вознаграждения является непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев.

Полный размер выплаты также предусмотрен для защитников 18-25 лет, которые принимали участие в боевых действиях менее 6 месяцев, но получили ранения или попали в плен (кроме случаев добровольной сдачи) во время защиты Украины.

Однако, как уточнила юрист Лилия Калашникова, согласно самому постановлению Кабмина и объяснения Минобороны, получить мотивационную выплату в размере 1 млн грн не смогут:

Лица, имеющие офицерское звание. Срочники — ведь начало срочной службы было задолго до начала действия военного положения. Военнослужащие, которые привлекались к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности по совокупности более двух раз. Военные, которые сейчас уволены со службы.

Юрист отметила, что в каждом из этих случаев военные могут добиться права на выплату в судебном порядке. Например, офицеры, если на время выполнения боевого задания у такого военнослужащего было звание, например, рядового или сержантского состава. Или же срочники, которые подписали контракт во время действия военного положения или были мобилизованы.

Как будут выплачивать 1 миллион гривен

Гражданам Украины, которые заключили "Контракт 18-24" после вступления в силу постановления Кабмина №153, один миллион гривен будут выплачивать тремя частями:

200 000 грн — сразу после подписания контракта;

300 000 грн — в течение пяти рабочих дней после прохождения базовой подготовки;

500 000 грн — после окончания срока действия однолетнего контракта и издания приказа об исключении из списков личного состава.

Во время службы военнослужащий также получает ежемесячное денежное обеспечение по должности и дополнительные выплаты, которые предусмотрены за непосредственное участие в боевых действиях.

Военнослужащим от 18 до 24 лет, которые уже сегодня в армии, вознаграждение выплачивается один раз за весь период прохождения военной службы и не подлежит разделению на части.

Если количество дней участия в боевых действиях меньше чем 6 месяцев из-за ранения или плена, то средства должны выплачивать пропорционально фактическому времени. Выплата осуществляется на основании приказа командира воинской части.

Ранее заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка рассказал о нюансах контракта для молодежи "18-24".

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