Мільйон для молоді у війську — у кого немає шансів отримати гроші

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Проєкт "Контракт 18-25" Міноборони України запустило декілька місяців тому. Це добровільна ініціатива для молоді відповідного віку, яка готова приєднатися або вже приєдналася до Сил оборони. Однак скористатися можливостями проєкту зможуть не усі.

Юристка Лілія Калашникова у коментарі Новини.LIVE пояснила, кому недоступна пропозиція "Контракт 18-25" та хто з чинних військовослужбовців не отримає мільйон гривень.

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Умови цієї ініціативи регулюються постановою Кабміну від 11.02.2025 р. №153 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану".

Виходячи з викладеного в цьому документі, підписати контракт та отримати виплату у розмірі 1 мільйон гривень не можуть такі категорії осіб:

Іноземці — на посади рядового складу строком на один рік можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 до 25 років.

Особи, які пройшли навчання у ВВНЗ та отримали звання молодшого офіцерського складу — посади, які можуть військовослужбовці заміщувати за умовами урядової постанови — для рядового складу.

Особи, визнані непридатними до військової служби — охочі укласти цей контракт мають пройти військово-лікарську комісію та бути визнаними придатними до військової служби.

Таким чином, крім вікових, постанова Кабміну також передбачає обмеження за громадянством, станом здоров'я та званням. Умови щодо військового досвіду чи то рівня підготовки відсутні.

Які умови для чинних військовослужбовців 18-25 років

Постановою Кабміну №153 не передбачено перехід на мотиваційний контракт тих військовослужбовців від 18 до 24 років, які вже сьогодні в армії. Водночас вони мають право отримати грошову допомогу у розмірі один мільйон гривень та інші преференції.

Для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряду, головною підставою для винагороди є безпосередня участь у військових діях упродовж 6 місяців.

Повний розмір виплати також передбачено для захисників 18-25 років, які брали участь у бойових діях менше ніж 6 місяців, але отримали поранення або потрапили у полон (крім випадків добровільної здачі) під час захисту України.

Однак, як уточнила юристка Лілія Калашникова, відповідно до самої постанови Кабміну та пояснення Міноборони, отримати мотиваційну виплату у розмірі 1 млн грн не зможуть:

Особи, які мають офіцерське звання. Строковики — адже початок строкової служби був задовго до початку дії воєнного стану. Військовослужбовці, які притягалися до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності за сукупністю більш як двічі. Військові, які наразі звільнені зі служби.

Юристка зазначила, що у кожному з цих випадків військові можуть домогтися права на виплату у судовому порядку. Наприклад, офіцери, якщо на час виконання бойового завдання у такого військовослужбовця було звання, наприклад, рядового або сержантського складу. Або ж строковики, які підписали контракт під час дії воєнного стану або були мобілізовані.

Як виплачуватимуть 1 мільйон гривень

Громадянам України, які уклали "Контракт 18-24" після набрання чинності постанови Кабміну №153, один мільйон гривень виплачуватимуть трьома частинами:

200 000 грн — одразу після підписання контракту;

300 000 грн — протягом п'яти робочих днів після проходження базової підготовки;

500 000 грн — після закінчення строку дії однорічного контракту і видання наказу про виключення зі списків особового складу.

Під час служби військовослужбовець також отримує щомісячне грошове забезпечення за посадою і додаткові виплати, які передбачені за безпосередню участь у бойових діях.

Військовослужбовцям від 18 до 24 років, які вже сьогодні в армії, винагорода виплачується один раз за весь період проходження військової служби та не підлягає поділу на частини.

Якщо кількість днів участі у бойових діях менша ніж 6 місяців через поранення або полон, то кошти мають виплачувати пропорційно фактичному часу. Виплата здійснюється на підставі наказу командира військової частини.

Раніше заступник начальника четвертого центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка розповів про нюанси контракту для молоді "18-24".

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