Туризм в 2023 году — названы самые популярные страны

Миллиардные доходы от туризма — Топ-10 самых популярных стран
Эксперты назвали страны, которые в 2023 году посещали больше всего туристов и сколько получила туристическая сфера. Лидирует по популярности – Франция, а по доходам — Соединенные Штаты.
Соответствующую статистику обнародовал UN Tourism.
Самые популярные страны среди туристов
На первой строчке находится Франция. Всего в 2023 году было зафиксировано 100 млн прибытий в эту страну. Доход от туристических услуг составил 68,6 млн долларов.
На втором месте — Испания, которая в прошлом году приняла 85,2 млн посетителей. Страна заработала 92 млн долларов. Показатель превышает поступления Франции.
На третьей строчке — Соединенные Штаты Америки, куда прибыло 66,5 млн путешественников. Страна получила наибольшую прибыль от туристов —175,9 млн долларов.
Также в списке среди наиболее посещаемых направлений:
- Италия — более 57 млн прибытий;
- Турция — более 55 млн прибытий;
- Мексика — около 42 млн прибытий;
- Великобритания — более 37 млн прибытий;
- Германия — почти 35 млн прибытий;
- Греция — около 33 млн прибытий;
- Австрия — почти 31 млн прибытий.
Страны, которые заработали больше всего на туристах:
- США — почти 176 млн долларов;
- Испания — 92 млн долларов;
- Британия — почти 74 млн долларов;
- Франция — около 69 млн долларов;
- Италия — почти 56 млн долларов;
- ОАЭ — 52 млн долларов;
- Турция — более 49 млн долларов;
- Австралия — более 46 млн долларов;
- Канада — более 39 млн долларов;
- Япония — более 38 млн долларов.
Что еще стоит знать
Напомним, в Одесской области готовятся не только к устройству отдыха у Черного моря, но и к экскурсиям по интересным местам региона. Так, ведется работа над открытием пляжа в селе Приморское и туристического маршрута в селе Вилково.
Также писали, что туристическая отрасль Украины начала активно оживать в первом квартале 2024 года. Поступления в госбюджет от туристических заведений выросли на 61%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.
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