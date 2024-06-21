Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Миллиардные доходы от туризма — Топ-10 самых популярных стран arrow

Миллиардные доходы от туризма — Топ-10 самых популярных стран

21 июня 2024 11:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Туризм в 2023 году — названы самые популярные страны
Люди возле Эйфелевой башни. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Эксперты назвали страны, которые в 2023 году посещали больше всего туристов и сколько получила туристическая сфера. Лидирует по популярности – Франция, а по доходам — Соединенные Штаты.

Соответствующую статистику обнародовал UN Tourism.

Читайте также:

Самые популярные страны среди туристов

На первой строчке находится Франция. Всего в 2023 году было зафиксировано 100 млн прибытий в эту страну. Доход от туристических услуг составил 68,6 млн долларов.

 

туризм Франция
Пейзаж Парижа. Фото: Freepik

На втором месте — Испания, которая в прошлом году приняла 85,2 млн посетителей. Страна заработала 92 млн долларов. Показатель превышает поступления Франции.

 

Испания
Пейзаж испанского города. Фото: Freepik

На третьей строчке — Соединенные Штаты Америки, куда прибыло 66,5 млн путешественников. Страна получила наибольшую прибыль от туристов —175,9 млн долларов.

 

США туризм
США. Фото: Freepik

Также в списке среди наиболее посещаемых направлений:

  • Италия — более 57 млн прибытий;
  • Турция — более 55 млн прибытий;
  • Мексика — около 42 млн прибытий;
  • Великобритания — более 37 млн прибытий;
  • Германия — почти 35 млн прибытий;
  • Греция — около 33 млн прибытий;
  • Австрия — почти 31 млн прибытий.

Страны, которые заработали больше всего на туристах:

  • США — почти 176 млн долларов;
  • Испания — 92 млн долларов;
  • Британия — почти 74 млн долларов;
  • Франция — около 69 млн долларов;
  • Италия — почти 56 млн долларов;
  • ОАЭ — 52 млн долларов;
  • Турция — более 49 млн долларов;
  • Австралия — более 46 млн долларов;
  • Канада — более 39 млн долларов;
  • Япония — более 38 млн долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Одесской области готовятся не только к устройству отдыха у Черного моря, но и к экскурсиям по интересным местам региона. Так, ведется работа над открытием пляжа в селе Приморское и туристического маршрута в селе Вилково.

Также писали, что туристическая отрасль Украины начала активно оживать в первом квартале 2024 года. Поступления в госбюджет от туристических заведений выросли на 61%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

США
Франция
деньги
Испания
доходы
туризм

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту