Туризм в 2023 году — названы самые популярные страны

Люди возле Эйфелевой башни. Фото: Freepik

Эксперты назвали страны, которые в 2023 году посещали больше всего туристов и сколько получила туристическая сфера. Лидирует по популярности – Франция, а по доходам — Соединенные Штаты.

Соответствующую статистику обнародовал UN Tourism.

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Самые популярные страны среди туристов

На первой строчке находится Франция. Всего в 2023 году было зафиксировано 100 млн прибытий в эту страну. Доход от туристических услуг составил 68,6 млн долларов.

Пейзаж Парижа. Фото: Freepik

На втором месте — Испания, которая в прошлом году приняла 85,2 млн посетителей. Страна заработала 92 млн долларов. Показатель превышает поступления Франции.

Пейзаж испанского города. Фото: Freepik

На третьей строчке — Соединенные Штаты Америки, куда прибыло 66,5 млн путешественников. Страна получила наибольшую прибыль от туристов —175,9 млн долларов.

США. Фото: Freepik

Также в списке среди наиболее посещаемых направлений:

Италия — более 57 млн прибытий;

Турция — более 55 млн прибытий;

Мексика — около 42 млн прибытий;

Великобритания — более 37 млн прибытий;

Германия — почти 35 млн прибытий;

Греция — около 33 млн прибытий;

Австрия — почти 31 млн прибытий.

Страны, которые заработали больше всего на туристах:

США — почти 176 млн долларов;

Испания — 92 млн долларов;

Британия — почти 74 млн долларов;

Франция — около 69 млн долларов;

Италия — почти 56 млн долларов;

ОАЭ — 52 млн долларов;

Турция — более 49 млн долларов;

Австралия — более 46 млн долларов;

Канада — более 39 млн долларов;

Япония — более 38 млн долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Одесской области готовятся не только к устройству отдыха у Черного моря, но и к экскурсиям по интересным местам региона. Так, ведется работа над открытием пляжа в селе Приморское и туристического маршрута в селе Вилково.

Также писали, что туристическая отрасль Украины начала активно оживать в первом квартале 2024 года. Поступления в госбюджет от туристических заведений выросли на 61%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.