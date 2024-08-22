Сколько ракет Россия выпустила по Украине с начала войны и сколько они стоят

Запуск ракеты с корабля. Фото: bun.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эфире национального телемарафона сообщил, что с 24 февраля 2022 года российские войска выпустили по украинским городам 9 627 ракет, из которых удалось сбить 2 429. Отмечается, что 5 197 ракет поразили гражданские объекты, а 1 998 — военные . В то же время силы ПВО сбили 9 272 вражеских дронов из 13 997.

Новости.LIVE рассказывают о ракетах, которые Россия выпустила по Украине с начала войны и подсчитали, сколько они стоят.

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Информацию о технических характеристиках российских ракет и их стоимости мы брали из открытых источников.

Сколько денег потратила Россия на ракетные обстрелы Украины. Инфографика Новини.LIVE

"Кинжал"

Российская гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал". Фото: РосСМИ

Выпущено: 111

Сбито: 28

Процент сбитых ракет: 25,23

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" — один из современных и дорогих видов вооружения. Эта ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовкой.

"Кинжал" способен развивать гиперзвуковую скорость, которая в десять раз превышает скорость звука, а также выполнять маневры в полете. Максимальная скорость ракеты достигает около 12 тысяч километров в час, а дальность полета – 2 тысячи километров (до 3 тысяч километров при запуске с самолета).

Россия начала использовать этот ракетный комплекс в 2018 году. Внешне и по габаритам "Кинжал" напоминает баллистические ракеты ОТРК "Искандер". Ракета может быть размещена на самолетах МиГ-31К способен нести одну ракету, Ту-22М — четыре, а на Ту-160 — 4 ракеты на каждом из двух барабанов.

Сколько стоил запуск "Кинжалов" для России

Согласно имеющимся в открытом доступе данным гиперзвуковая ракета Х-47М2 "Кинжал" может стоить от 10 млн долларов. Таким образом, на запуски этих ракет по украинским городам Россия потратила по меньшей мере 1 млрд 110 млн долларов.

"Калибр"

Крылатая ракета "Калибр". Фото: threadreaderapp.com

Выпущено: 894

Сбито: 443

Процент сбитых ракет: 49,55

Калибр — это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро "Новатор". Впервые они были представлены публике на Международном авиационно-космическом салоне 1993 года.

Первоначально ракеты предназначались для использования на подлодках и кораблях, но также существуют версии, запускаемые с боевых самолетов (Калибр-А) и наземных пусковых установок.

По открытым данным дальность ракеты достигает 2 600 км. Крылатая ракета 3М-14Е, используемая для поражения наземных целей, имеет длину 6,2 метра, размах крыльев 3,08 метра, стартовую массу от 1 400 до 1 770 килограммов, боевую часть массой 450 килограммов и скорость от 180 до 24.

Сколько стоил запуск "Калибров" для России

Ракеты семейства "Калибр" могут стоить от 6,5 млн долларов. На запуск этих ракет Россия потратила по меньшей мере 5 млрд 811 млн долларов.

Х-555/101

Крылатая ракета Х-101. Фото: defence-ua.com

Выпущено: 1 846

Сбито: 443

Процент сбитых ракет: 78,06

Х-101 — это стратегическая крылатая ракета воздушного базирования класса воздух-земля. Дальность запуска такой ракеты составляет около 5 тыс. км. Вес боевой части составляет до 960 кг. Испытания ракеты проводились в конце 1990-х.

Х-555 — российская модернизация советской Х-55. Испытания крылатых ракет Х-555 начались в 2000-х годах, на вооружение они были приняты после 2010-го. Ракеты имеют улучшенную систему навигации (инерционная автокорреляционная с коррекцией по рельефу и спутниковая навигация).

Х-55 — это стратегическая авиационная крылатая ракета советских времен, разработанная в конце 1970-х — начале 1980-х годов.

Сколько стоил запуск Х-555/101 для России

Ракеты Х-555 и 101 могут стоить от 13 млн. долларов. На запуск этих ракет Россия потратила по меньшей мере 23 млрд 998 млн долларов.

"Оникс"

Противокорабельная ракета "Оникс". Фото: defense-arab.com

Выпущено: 211

Сбито: 12

Процент сбитых ракет: 5,69

П-800 "Оникс" — это сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, разработанная в конце 1970-х годов. С самого начала комплекс был задуман как универсальный, с возможностью его размещения на разных платформах, включая подлодки, надводные корабли и катера, самолеты, а также береговые установки. Максимальная скорость ракеты составляет 750 метров в секунду.

Сколько стоил запуск "Ониксов" для России

"Ониксы" могут стоить от 1,25 млн долларов. На запуск этих ракет Россия потратила по меньшей мере 263 млн 750 тыс. долларов.

"Искандер-К"

Пусковая установка ОТРК Искандер. Фото: Vitaly V. Кузмин/Wikimedia

Выпущено: 202

Сбито: 76

Процент сбитых ракет: 37,62

"Искандер-К" — это сборное название для крылатых ракет, которые Россия использует в составе ОТРК "Искандер". К ним относятся ракеты 9М728 (также известная как Р-500) с дальностью до 500 км и 9М729 с дальностью до 1 500 км. Обе ракеты оснащены боевой частью массой до 480 килограммов и способны лететь на дозвуковой скорости до 900 километров в час.

Сколько стоил запуск "Искандер-К" для России

Приблизительная стоимость ракет класса "Искандер-К" равна 1 млн долларов. На запуск этих ракет Россия потратила по меньшей мере 202 млн долларов.

Х-35

Крылатая ракета Х-35. Фото: fakty.com.ua

Выпущено: 15

Сбито: 1

Процент сбитых ракет: 6,67

Х-35 — это советская ракета, разработанная для поражения целей на средних дистанциях. Эта небольшая крылатая ракета управляется либо посредством внешнего сигнала, либо заранее заданной программой. Есть несколько модификаций Х-35, каждая из которых оснащена боевой частью массой 145 килограммов и развивает скорость от 980 до 1 041 километра в час.

Сколько стоил запуск "Х-35" для России

Приблизительная стоимость ракеты "Х-35" равна 165 тыс. долларов. На запуск этих ракет Россия потратила не менее 2 млн 475 тыс. долларов.

Х-22/32

Крылатая ракета Х-22. Фото: Wikimedia

Выпущено: 362

Сбито: 2

Процент сбитых ракет: 0,55

Х-22 — это советская и российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования, предназначенная для поражения целей на большой дальности. Она входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22.

Х-32 представляет собой глубокую модернизацию ракеты Х-22. По данным разработчиков, максимальная скорость Х-32 приближается к гиперзвуковой и на высотах более 30 километров достигает около 5 400 километров в час, а дальность применения составляет 1 тысячу километров.

Сколько стоил запуск "Х-22/32" для России

Приблизительная стоимость ракет "Х-22/32" равна 1 млн долларов. На запуск этих ракет Россия потратила по меньшей мере 362 млн долларов.

"Искандер-М"

Выпущено: 1300

Сбито: 56

Процент сбитых ракет: 4,31

"Искандер-М" — это сборное название для баллистических ракет, используемых в составе ОТРК "Искандер". Ракеты двигаются по параболической траектории и поражают цель почти под прямым углом к поверхности земли. Они оснащены твердотопливным двигателем, обеспечивающим необходимую скорость и направление на активном участке полета. Максимальная высота полета такой ракеты достигает 50 километров, а максимальная скорость превышает 8,8 тысячи километров в час.

Сколько стоил запуск "Искандер-М" для России

Приблизительная стоимость ракет "Искандер-М" равна 3 млн долларов. На запуск этих ракет Россия потратила по меньшей мере 3 млрд 900 млн долларов.

"Циркон"

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон". Фото: РосСМИ

Выпущено: 6

Сбито: 2

Процент сбитых ракет: 33,33

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" — это маневрирующая противокорабельная ракета, предназначенная для поражения кораблей, а также наземных целей.

По заявлениям, "Циркон" якобы имеет дальность полета более 1 тысячи километров и развивает скорость до 9 Маха (3 километра в секунду). Однако в действительности на конечном этапе полета ее скорость составляет около 4,5 Маха.

Сколько стоил запуск "Циркона" для России

Приблизительная стоимость ракет "Циркон" равна 210 млн долларов. На запуск этих ракет Россия потратила по меньшей мере 1 млрд 260 млн долларов.

"Точка-У"

Ракетный комплекс "Точка-У". Фото: РосСМИ

Выпущено: 68

Сбито: 6

Процент сбитых ракет: 8,82

"Точка-У" — это советский тактический ракетный комплекс, разработка которого началась еще в 1968 году.

Комплекс использует ракеты с боеголовками массой 482 килограмма, которые могут оснащаться разными типами боевых частей, включая ядерные. Впрочем, дальность "Точка-У" ограничена и составляет всего 70-120 километров.

Сколько стоил запуск "Точка-У" для России

Приблизительная стоимость ракет "Точка-У" равна 300 тыс. долларов. На запуск этих ракет Россия потратила по меньшей мере 20 млн 400 тыс. долларов.

С-300/400

Комплексы ПВО С-300. Фото: missilery.info

Выпущено: 3008

Сбито: 19

Процент сбитых ракет: 0,63

Российская армия принялась применять зенитные управляемые ракеты комплексов ПВО С-300 и С-400 для ударов по Украине еще летом 2022 года. Для обстрелов украинских городов используют ракеты типа 5В55 или 48Н6 разных модификаций. Эти ракеты оснащены полуактивной головкой самонаведения, а их боевая часть наполнена поразительными элементами в виде металлических кубиков.

Сколько стоил запуск "С-300/400" для России

Приблизительная стоимость ракет для комплексов равна 2 млн долларов. На запуск этих ракет Россия потратила по меньшей мере 6 млрд 16 млн долларов.

"Шахед"

Иранские дроны Shahed-136. Фото: odin.tradoc.army.mil

Выпущено: 13 315

Сбито: 8836

Процент сбитых дронов: 66,36

Shahed-136 — это тип беспилотного летательного аппарата, оборудованный боевой частью. Эти дроны способны долго находиться в воздухе в режиме ожидания возле цели и быстро атаковать ее по команде оператора. Они могут преодолевать расстояние до 2,5 тысячи километров и часто запускаются парами или группами.

Сколько стоил запуск "Шахедов" для России

Приблизительная стоимость "Шахеда" равна 375 тыс. долларов. На запуск этих дронов Россия потратила по меньшей мере 6 млрд 993 млн 125 тыс. долларов.

Х-25/29/31/35/58/59/60

Выпущено: 1547

Сбито: 343

Процент сбитых ракет: 22,17

Россияне также атаковали города Украины большим количеством других ракет разных модификаций и классов. Их средняя стоимость составляет примерно 375 тыс. долларов. На их запуски было потрачено не менее 456 млн. 365 тыс. долларов.

В целом, приблизительная стоимость всех выпущенных по Украине ракет равна 50 млрд 395 млн 115 тыс. долларов.

Напомним, Сырский назвал количество ракет и дронов, которые Россия выпустила по Украине с начала полномасштабной войны. В частности, во время массированного ракетно-авиационного удара в ночь с 10 на 11 августа было уничтожено 58 ударных дронов "Шахед".

Также мы писали, сколько дальнобойных ракет производит Украина за год. С начала полномасштабного конфликта Украина добилась значительных успехов в развитии ракетного вооружения.