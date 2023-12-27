Миллиарды на строительство путепровода в Киеве — местные власти объяснили причины реконструкции

Строительство автомобильной развязки в Киеве. Фото: Киевавтодор

Киевская городская государственная администрация начала строительство развязки на перекрестке Богатырской и Полярной улиц за средства из государственного бюджета. Однако завершить проект придется за счет городских средств.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью Економічній правді.

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Поворозник отметил необходимость реконструкции Дегтяровского путепровода, объяснив ее аварийным состоянием. Он также считает, что продолжение Кольцевой дороги до Оболонского проспекта предоставит жителям Оболони альтернативный маршрут выезда и поможет уменьшить пробки на улице Елены Телиги.

"Мне государство дало 2,8 миллиарда на развитие транспортной инфраструктуры. Это целевые средства. Субвенция из государственного бюджета. Правительство дает под городские целевые программы. Они же меня потом спросят: "Я тебе деньги дал? Что ты их не используешь?" — сказал заместитель главы КГГА.

Он добавил, что отсутствие государственной субвенции на следующий год заставит использовать средства для завершения строительства развязки.

"Я ее не оставлю. Возможно, мы не будем "рисовать губы" развязке на Оболони, но движение пустить по ней надо", — заявил Поворозник.

Относительно возможности использования субвенции на развитие общественного транспорта, Поворозник положительно ответил, но отметил, что такие решения могут повлечь за собой протесты общественности.

Что еще нужно знать

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко планирует построить улицу от проспекта Петра Григоренко до черты города в Дарницком районе. Однако такое строительство существенно ослабит оборону столицы.

Также мы писали о том, что в Одессе, Харькове и других городах Украины люди выходят на акции протеста, чтобы выразить свое недовольство первоочередными расходами местного бюджета. Люди требуют направить средства на фронт, а не ремонт фасадов или путепроводов.