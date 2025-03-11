Акции Tesla Amazon и Meta обвалились после прихода Трампа

Илон Маск демонстрирует проект. Фото: Brandon Bell/Pool via REUTERS/File Photo

Инаугурация Дональда Трампа, которая состоялась 20 января, стала не только политическим событием, но и экономическим потрясением для рынка. Всего через семь недель после вступления Трампа на второй президентский срок пятеро самых богатых людей мира потеряли совокупно 209 миллиардов долларов.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

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Еще до дня инаугурации фондовый рынок демонстрировал стремительный рост. Ожидания благоприятной экономической политики нового президента способствовали резкому повышению стоимости акций технологических и промышленных компаний. Индекс S&P 500 несколько раз обновлял исторические максимумы, инвесторы активно вкладывали деньги в акции и криптовалюту.

Однако с момента вступления Трампа в должность ситуация кардинально изменилась. Массовые увольнения в государственном секторе, нестабильная тарифная политика и общее ухудшение инвестиционного климата привели к падению индекса S&P 500 на 6,4%, а в один из понедельников рынок обвалился сразу на 2,7%.

Кто из миллиардеров потерял больше всего средств после инаугурации Трампа

Статистика миллиардеров, которые потеряли состояние. Фото: Bloomberg

Илон Маск потерял 148 миллиардов долларов. Его состояние достигло рекордных 486 миллиардов долларов 17 декабря, когда акции Tesla почти удвоились после выборов. Однако после инаугурации Трампа компания потеряла все эти достижения. Продажи в Китае упали на 49%, а европейские покупатели отвернулись от бренда из-за поддержки Маском ультраправых политиков. Одной из причин падения стоимости активов Маска стали политические споры. Его открытая связь с ультраправыми политиками вызвала волну возмущения в Европе, что негативно сказалось на продажах Tesla. В частности, в Германии реализация автомобилей бренда снизилась более чем на 70% за первые два месяца 2025 года. Кроме того, китайский рынок, являющийся ключевым для Tesla, также понес значительные потери — объемы поставок в феврале упали на 49%, вернувшись к уровню июля 2022 года.

Джефф Безос понес убытки на 29 миллиардов долларов. Акции Amazon упали на 14%, несмотря на попытки наладить отношения с Трампом, включая пожертвование в один миллион долларов в фонд инаугурации. А уже в феврале Безос провел личную встречу с Трампом, после чего объявил, что его газета The Washington Post изменит редакционную политику, уделяя больше внимания вопросам свободного рынка и личных свобод.

Сергей Брин потерял 22 миллиарда долларов. Еще в 2017 году Брин открыто выступал против иммиграционной политики Трампа, даже участвовал в протестах. Однако после переизбрания президента в 2024 году он встретился с ним в Мар-а-Лаго. Это, впрочем, не спасло компанию от проблем. В начале февраля акции Alphabet упали на 7% после публикации финансового отчета, который оказался хуже ожидаемого. К тому же Министерство юстиции США усилило давление на компанию, требуя разделения ее бизнеса, что дополнительно негативно повлияло на стоимость акций.

Марк Цукерберг потерял 5 миллиардов долларов. Главным фактором падения стали общие тенденции рынка. Так называемый индекс "Великолепной семерки" технологических компаний, которые обеспечивали основной рост фондового рынка в последние годы, упал на 20% с момента своего пика в декабре 2024 года.

Бернар Арно потерял 5 миллиардов долларов. Владелец LVMH сначала выиграл от предвыборной эйфории, однако угроза введения США новых тарифов на европейские товары существенно подорвала стоимость его активов. В прошлом месяце аналитики Morningstar заявили, что возможные тарифы на европейские товары класса люкс в размере 10-20% могут существенно ударить по продажам компаний Арно. Кроме этого, общий спад потребительского спроса и опасения рецессии также повлияли на падение акций.

Напомним, аналитики CNN посчитали, как обеднели акции компаний технологических гигантов на мировом рынке.

А в конце января в СМИ появилась статистика стран, где сконцентрировано наибольшее количество миллиардеров.