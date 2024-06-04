Microsoft уволит сотни сотрудников облачного подразделения Azure

Логотим компании Microsoft. Фото: wealthmanagement.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Волна увольнений, которая наблюдается в технологической и медиа индустрии в этом году не обошла и Microsoft. Американский технологический гигант сократит сотни рабочих мест в своем облачном подразделении Azure.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, увольнения затронут такие подразделения компании, как Azure for Operations и Mission Engineering. В Azure под сокращение попадут до 1500 рабочих мест.

"Организационные и кадровые изменения являются необходимой и регулярной частью управления нашим бизнесом. Мы продолжим расставлять приоритеты и инвестировать в стратегические области роста для нашего будущего, а также в поддержку наших клиентов и партнеров", — заявил агентству Reuters представитель Microsoft.

Облачный сервис Microsoft Azure переживает резкий рост благодаря большим инвестициям компании в искусственный интеллект и доступу к желаемым технологиям OpenAI (разработчик ChatGPT). Azure for Operations и Mission Engineering являются частью организации Strategic Missions and Technologies, созданной в 2021 году и занимающейся квантовыми вычислениями и космосом.

В январе этого года компания сократила 1900 рабочих мест в Activision Blizzard и Xbox. Кроме того, Microsoft начала реструктуризацию своей организации смешанной реальности, но продолжит продавать свою гарнитуру дополненной реальности HoloLens 2. В 2024 году волна увольнений затронула многие технологические компании, включая Amazon.com и Salesforce.

Напомним, Telegram запустил летние обновления. В мессенджере появились глобальные хэштеги, верхние подписи к фото, сокращение цитат и многое другое.

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