Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Microsoft звільнить сотні працівників — які підрозділи під загрозою arrow

Microsoft звільнить сотні працівників — які підрозділи під загрозою

4 червня 2024 10:55
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Microsoft звільнить сотні співробітників хмарного підрозділу Azure
Логотим компанії Microsoft. Фото: wealthmanagement.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Хвиля звільнень, що спостерігається в технологічній та медіаіндустрії цього року не оминула і Microsoft. Американський технологічний гігант скоротить сотні робочих місць у своєму хмарному підрозділі Azure.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Чому Microsoft звільняє працівників

Як зазначається, звільнення торкнуться таких підрозділив компанії, як Azure for Operations і Mission Engineering. В Azure під скорочення потраплять до 1500 робочих місць.

"Організаційні та кадрові зміни є необхідною та регулярною частиною управління нашим бізнесом. Ми продовжимо розставляти пріоритети та інвестувати у стратегічні галузі зростання для нашого майбутнього, а також на підтримку наших клієнтів та партнерів", — заявив агентству Reuters представник Microsoft.

Хмарний сервіс Microsoft Azure переживає різке зростання завдяки великим інвестиціям компанії в штучний інтелект та доступу до бажаних технологій OpenAI (розробник ChatGPT). Azure for Operations і Mission Engineering є частиною організації Strategic Missions and Technologies, яка створена у 2021 році та займається квантовими обчисленнями та космосом.

У січні цього року компанія скоротила 1900 робочих місць у Activision Blizzard та Xbox. Крім того, Microsoft розпочала реструктуризацію своєї організації змішаної реальності, але продовжить продавати свою гарнітуру доповненої реальності HoloLens 2. У 2024 році хвиля звільнень зачепила багато технологічних компаній, включаючи Amazon.com і Salesforce. 

Нагадаємо, Telegram запустив літні оновлення. У месенджері з'явилися глобальні хештеги, верхні підписи до фото, скорочення цитат та багато іншого.

Також ми писали, що Microsoft представила новий комп'ютер зі штучним інтелектом. Компанія прагне конкурувати з Alphabet та Apple у впровадженні нових розробок для бізнесу.

бізнес
компанії
Microsoft
технології
фінанси
звільнення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня