Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Meta могут оштрафовать на миллиарды долларов — в чем обвиняют компанию Цукерберга arrow

Meta могут оштрафовать на миллиарды долларов — в чем обвиняют компанию Цукерберга

2 июля 2024 17:48
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Компанию Meta обвиняют в нарушении европейского законодательства из-за ее модели платы или соглашайся
Логотип компании Meta на фоне Марка Цукерберга. Фото: mc.today
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Компанию Марка Цукерберга Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, обвинили в нарушении новых правил цифровой конкуренции в Европе из-за ее рекламной модели "плати или соглашайся". Если вина компании подтвердится, ей грозит немаленький штраф.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

В чем обвиняют Meta

Как отмечается, в конце прошлого года Meta запустила услугу под названием "Подписка без рекламы". Она позволяет пользователям Facebook и Instagram из ЕС платить до 12,99 евро в месяц за версии соцсетей без рекламы. Альтернативой является принятие версий с персонализированной рекламой.

Впрочем, Европейская комиссия заявила, что, по ее мнению, "этот бинарный выбор заставляет пользователей соглашаться на использование их персональных данных и не предоставляет им менее персонализированную, но эквивалентную версию социальных сетей Meta".

Если предварительные выводы Комиссии подтвердятся, ЕС в соответствии с законом "О цифровых рынках" может наложить на Meta штраф в размере 10% от ее мирового годового дохода. Исходя из финансовых отчетов компании за 2023 год, эта сумма составит 13,5 млрд долларов.

Еврокомиссар Маргрете Вестагер, отвечающая за политику конкуренции, отметила, что Meta собирала персональные данные миллионов граждан ЕС на протяжении многих лет.

"Мы хотим предоставить гражданам возможность контролировать свои собственные данные и выбирать менее персонализированную рекламу", — сказала она.

Высокопоставленный чиновник Майкл Кениг добавил, что Meta должна предложить пользователям альтернативу полной персонализации рекламы, которая не опирается на эти персональные данные.

"Потом Meta сможет свободно использовать третий вариант — подписку, которая позволит вообще не видеть рекламу, или четвертый вариант, который может содержать некоторые премиум-функции", — сказал он журналистам.

Комиссия должна завершить расследование в отношении компании Цукерберга до конца марта следующего года.

Что говорят в Meta

В компании Meta заявили, что не согласны с выводами Комиссии.

"Подписка без рекламы" следует указаниям высшего суда Европы и соответствует нормам закона "О цифровых рынках". Мы с нетерпением ждем дальнейшего конструктивного диалога с Европейской комиссией, чтобы завершить это расследование", — заявил один из представителей компании.

Заявление ЕС поступило через неделю после того, как Комиссия обвинила Apple в нарушении закона "О цифровых рынках. Там констатировали, что компания не позволяет разработчикам приложений свободно направлять потребителей к более дешевым услугам. Регуляторы также расследуют деятельность материнской компании Google Alphabet в соответствии с новым законом.

Вступивший в силу в марте закон "О цифровых рынках" требует от доминирующих онлайн-платформ — предоставлять пользователям больше выбора, а другим компаниям больше возможностей для конкуренции. Онлайн-платформы часто собирают персональные данные на своих и посторонних сервисах и используют их в цифровых рекламных сервисах.

Напомним, Google тестирует полезную функцию для родителей на Android. Она позволит пользователям отслеживать гаджеты с семейными учетными записями.

Также мы писали, что YouTube стал лучшей платформой социальных медиа по количеству посещений. Наибольшие темпы роста за последние пять лет принадлежат TikTok – 6015%.

Европейский союз Facebook Еврокомиссия штрафы реклама Марк Цукерберг Meta

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно