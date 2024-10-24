Ашан продает бизнес в России — что известно

Супермаркет Ашан. Фото: росСМИ

Владельцы сети супермаркетов "Ашан" решили продать свой филиал в России, поскольку не могут больше противостоять европейским санкциям. Эта сеть осталась одним из немногих французских ритейлеров, до сих пор работающих в РФ.

Об этом сообщает издание La Lettre.

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Почему Ашан выходит из российского рынка

Отметим, что компания "Ашан" нашла местного покупателя для выхода из России и сейчас находится на завершающей стадии переговоров. Владельцы сети, семья Мюлье, приняли решение остаться в Украине, в то же время планируя выезд из Венгрии. Компания уже избрала двух потенциальных покупателей с местного рынка в России.

За последние два года "Ашан" получила около 10 "нежелательных предложений" по продаже своей российской сети, насчитывающей 230 магазинов. Однако владельцы упорно отказывались покинуть Россию, утверждая, что стремятся продолжать поставку товаров первой необходимости для обычных граждан. Как отмечают журналисты, настоящей причиной этого решения было то, что Россия оставалась одним из самых больших стратегических рынков для семьи Мюлье.

Однако в последнее время для "Ашана" стало невозможно продолжать работу в России из-за соблюдения 18 пакетов санкций, наложенных Евросоюзом на Москву.

"В отличие от других, менее бдительных европейских ритейлеров, "Ашан" придерживается буквы санкций, наложенных на Россию. Он не инвестирует и не привлекает ни копейки. Это ставит его в очень невыгодное положение по сравнению с местными ритейлерами, которые принадлежат российским олигархам и ничего не могут поделать со своими деньгами, кроме как инвестировать их в свою компанию", — объяснил инсайдер компании.

Следует отметить, что "Ашан" является одной из крупнейших французских компаний, представленных в России. В 2022 году сеть насчитывала 231 магазин, а ее финансовый оборот достигал 3,2 миллиарда евро.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно немецкий бренд одежды Hugo Boss продал долю своего бизнеса в России местному оптовому партнеру компании "Стокманн". Сумму соглашения обе стороны пока не раскрывают.

Мы также писали, что компания The Coca-Cola Company, ушедшая с российского рынка после начала войны, подала три заявки на регистрацию торговых знаков в РФ. Некоторые аналитики увидели в этом признаки намерения компании возобновить работу в России.