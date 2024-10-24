Ашан продає бізнес в Росії — що відомо

Супермаркет Ашан. Фото: росЗМІ

Власники мережі супермаркетів "Ашан" вирішили продати свою філію в Росії, оскільки не можуть більше протистояти європейським санкціям. Ця мережа залишилася однією з небагатьох французьких ритейлерів, які досі працюють у РФ.

Про це повідомляє видання La Lettre.

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Зазначено, що компанія "Ашан" знайшла місцевого покупця для виходу з Росії та наразі перебуває на завершальній стадії переговорів. Власники мережі, родина Мюльє, ухвалили рішення залишитися в Україні, водночас плануючи виїзд з Угорщини. Компанія вже обрала двох потенційних покупців з місцевого ринку в Росії.

Протягом останніх двох років "Ашан" отримала близько 10 "небажаних пропозицій" щодо продажу своєї російської мережі, що налічує 230 магазинів. Однак власники вперто відмовлялися залишити Росію, стверджуючи, що прагнуть продовжувати постачання товарів першої потреби для звичайних громадян. Як зазначають журналісти, справжньою причиною цього рішення було те, що Росія залишалася одним з найбільших стратегічних ринків для родини Мюльє.

Проте останнім часом для "Ашану" стало неможливим продовжувати роботу в Росії через дотримання 18 пакетів санкцій, накладених Євросоюзом на Москву.

"На відміну від інших, менш пильних європейських ритейлерів, "Ашан" дотримується літери санкцій, накладених на Росію. Він не інвестує і не залучає жодної копійки. Це ставить його у дуже невигідне становище порівняно з місцевими ритейлерами, які належать російським олігархам і які нічого не можуть зробити зі своїми грошима, окрім як інвестувати їх у свою компанію", — пояснив інсайдер компанії.

Слід зазначити, що "Ашан" є однією з найбільших французьких компаній, представлених у Росії. У 2022 році мережа налічувала 231 магазин, а її фінансовий оборот сягав 3,2 мільярда євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно німецький бренд одягу Hugo Boss продав частку свого бізнесу в Росії місцевому оптовому партнеру, компанії "Стокманн". Суму угоди обидві сторони наразі не розкривають.

Ми також писали, що компанія The Coca-Cola Company, що пішла з російського ринку після початку великої війни, подала три заявки на реєстрацію торгових знаків у РФ. Деякі аналітики побачили в цьому ознаки наміру компанії відновити роботу у Росії.