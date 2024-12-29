Украинцам полагаются выплаты на оздоровление — что нужно знать

Деньги. Фото: УНИАН

В Украине граждане, работающие в бюджетных учреждениях могут получить финансовую помощь на оздоровление. Деньги выплачиваются, когда человек уходит в ежегодный отпуск.

Об этом говорится в Законе Украины "О государственной службе".

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Выплата на оздоровление – что известно

Финансовая помощь на оздоровление относится к фонду оплаты труда, поэтому выплата считается зарплатой. Поэтому эта помощь не облагается налогом.

Что касается суммы, выплачиваемой работникам бюджетных учреждений, то размер пособия — не более одного должностного оклада. Но у украинцев, работающих на должностях в органах местного самоуправления, оздоровительные выплаты составляют сумму среднемесячной зарплаты.

Кто может получить выплаты на оздоровление

Деньги начисляют:

библиотекарям;

государственным служащим;

работникам домов культуры, музеев;

медицинским и фармацевтическим работникам;

должностным лицам местного самоуправления;

педагогическим и научно-педагогическим работникам;

работникам бюджетных учебных заведений, которые не являются педагогическими или научно-педагогическими работниками.

Как получить оздоровительные выплаты

Основное условие для получения выплат — работник уходит в ежегодный основной отпуск или планирует использовать его часть. При этом решение о выплате согласовывает непосредственно работодатель, поэтому работнику нужно написать два заявления:

на ежегодный отпуск;

на получение материальной помощи.

Какие отпуска компенсируют при увольнении с работы

Когда человек увольняется, то работодатель компенсирует своему работнику два вида отпусков. Один из них – за неиспользованные дни ежегодного отпуска.

Также компенсацию за отпуск могут получить работники, имеющие детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Ранее мы объясняли, какие отпуска с 2024 года не перенесутся на 2025 год. Это правило распространяется, например, на ежегодный отпуск.

Также напомним, что некоторые компании выплачивают украинцам так называемую 13-ю зарплату. На эту выплату обычно можно рассчитывать в последний месяц года.