Украинцам полагаются выплаты на оздоровление — что нужно знать

Материальная помощь на оздоровление 2025 – кто может получить
В Украине граждане, работающие в бюджетных учреждениях могут получить финансовую помощь на оздоровление. Деньги выплачиваются, когда человек уходит в ежегодный отпуск.
Об этом говорится в Законе Украины "О государственной службе".
Выплата на оздоровление – что известно
Финансовая помощь на оздоровление относится к фонду оплаты труда, поэтому выплата считается зарплатой. Поэтому эта помощь не облагается налогом.
Что касается суммы, выплачиваемой работникам бюджетных учреждений, то размер пособия — не более одного должностного оклада. Но у украинцев, работающих на должностях в органах местного самоуправления, оздоровительные выплаты составляют сумму среднемесячной зарплаты.
Кто может получить выплаты на оздоровление
Деньги начисляют:
- библиотекарям;
- государственным служащим;
- работникам домов культуры, музеев;
- медицинским и фармацевтическим работникам;
- должностным лицам местного самоуправления;
- педагогическим и научно-педагогическим работникам;
- работникам бюджетных учебных заведений, которые не являются педагогическими или научно-педагогическими работниками.
Как получить оздоровительные выплаты
Основное условие для получения выплат — работник уходит в ежегодный основной отпуск или планирует использовать его часть. При этом решение о выплате согласовывает непосредственно работодатель, поэтому работнику нужно написать два заявления:
- на ежегодный отпуск;
- на получение материальной помощи.
Какие отпуска компенсируют при увольнении с работы
Когда человек увольняется, то работодатель компенсирует своему работнику два вида отпусков. Один из них – за неиспользованные дни ежегодного отпуска.
Также компенсацию за отпуск могут получить работники, имеющие детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.
Ранее мы объясняли, какие отпуска с 2024 года не перенесутся на 2025 год. Это правило распространяется, например, на ежегодный отпуск.
Также напомним, что некоторые компании выплачивают украинцам так называемую 13-ю зарплату. На эту выплату обычно можно рассчитывать в последний месяц года.
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