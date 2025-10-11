Криптовалюта обвалилась — що відомо станом на вечір 11 жовтня

Масштабний обвал криптовалюти — що відомо на цю хвилину
За кілька днів після того, як Bitcoin оновив історичний максимум, криптовалюта різко обвалилася. Це спричинило найбільшу хвилю ліквідацій ф'ючерсних позицій в історії.
Новини.LIVE зібрали все, що відомо про ситуацію станом на цю хвилину.
Причина падіння
Ціни на криптовалюту почали падати ввечері 10 жовтня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткові 100% тарифи на продукцію з Китаю та експортний контроль на програмне забезпечення.
На скільки обвалилась криптовалюта
Публікація Трампа спричинила падіння Bitcoin більш ніж на 12%. Лише за одну годину було ліквідовано позицій на суму понад 6 млрд доларів.
Напередодні Bitcoin сягав історичного максимуму — більше 126 тисяч доларів, однак після заяви Трампа впав нижче 105 тисяч доларів, що за даними біржі Binance, стало найнижчим показником із 24 червня 2025 року.
Станом на 16:33 (останнє оновлення біржі Binance) вартість Bitcoin складає трохи менше 112 тисяч доларів.
Рекордні ліквідації на крипторинку
За підрахунками Coinglass, за останню добу (станом на 20:00) було ліквідовано 1 600 708 трейдерів на загальну суму понад 7,4 млрд доларів криптовалютних ставок, із яких близько 16,32 млрд доларів — у "довгих" позиціях і 2,46 млн доларів — у "коротких".
Нагадаємо, за словами Трампа, нові мита почнуть діяти вже з 1 листопада. На тлі повідомлення американські акції зазнали найгіршого розпродажу за шість місяців. Індекс S&P 500 знищив своє тижневе зростання після падіння на 2,7%, найгіршого дня з 10 квітня. Індекс Nasdaq 100 впав на 3,5%. Ф'ючерси на сою в Чикаго впали на цілих 1,9%.
Додамо, що сьогодні в Києві знайшли мертвим підприємця та блогера, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою.
