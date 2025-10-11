Відео
Головна Фінанси Масштабний обвал криптовалюти — що відомо на цю хвилину

Масштабний обвал криптовалюти — що відомо на цю хвилину

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 20:15
Криптовалюта обвалилась — що відомо станом на вечір 11 жовтня
Bitcoin. Фото: Getty Images

За кілька днів після того, як Bitcoin оновив історичний максимум, криптовалюта різко обвалилася. Це спричинило найбільшу хвилю ліквідацій ф'ючерсних позицій в історії. 

Новини.LIVE зібрали все, що відомо про ситуацію станом на цю хвилину.

Читайте також:

Причина падіння

Ціни на криптовалюту почали падати ввечері 10 жовтня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткові 100% тарифи на продукцію з Китаю та експортний контроль на програмне забезпечення.

На скільки обвалилась криптовалюта

Публікація Трампа спричинила падіння Bitcoin більш ніж на 12%. Лише за одну годину було ліквідовано позицій на суму понад 6 млрд доларів.

Напередодні Bitcoin сягав історичного максимуму — більше 126 тисяч доларів, однак після заяви Трампа впав нижче 105 тисяч доларів, що за даними біржі Binance, стало найнижчим показником із 24 червня 2025 року.

Станом на 16:33 (останнє оновлення біржі Binance) вартість Bitcoin складає трохи менше 112 тисяч доларів.

біткоїн
Дані біржі Binance. Фото: скриншот

Рекордні ліквідації на крипторинку

За підрахунками Coinglass, за останню добу (станом на 20:00) було ліквідовано 1 600 708 трейдерів на загальну суму понад 7,4 млрд доларів криптовалютних ставок, із яких близько 16,32 млрд доларів — у "довгих" позиціях і 2,46 млн доларів — у "коротких". 

крипта
Дані про ліквідацію на крипторинку. Фото: скриншот з платформи для трейдерів Coinglass

Нагадаємо, за словами Трампа, нові мита почнуть діяти вже з 1 листопадаНа тлі повідомлення американські акції зазнали найгіршого розпродажу за шість місяців. Індекс S&P 500 знищив своє тижневе зростання після падіння на 2,7%, найгіршого дня з 10 квітня. Індекс Nasdaq 100 впав на 3,5%. Ф'ючерси на сою в Чикаго впали на цілих 1,9%.

Додамо, що сьогодні в Києві знайшли мертвим підприємця та блогера, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою

Дональд Трамп криптовалюта біткоїн криптовалютний ринок криптобіржа
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
