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Масштабная кибератака на monobank — что известно

18 августа 2024 12:24
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Хакеры атакуют Монобанк — под прицелом Банки
Приложение Монобанка в телефоне. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Третьи сутки подряд на monobank осуществляется масштабная DDOS-атака. Службы банка продолжают активно отражать эти кибернападения.

Об этом сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram.

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Гороховский отметил, что под атакой Банки, позволяющие пользователям накапливать средства. Во время полномасштабной войны они обычно используются для сбора донатов на нужды Вооруженных сил Украины

"Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра. Приближаемся к 3 миллиардам запросов на сервис за два дня", — сообщил соучредитель monobank 17 августа.

Позже Гороховский написал, что на 18 августа банк получил уже 5,5 миллиардов запросов на услуги.

"К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб поражает ", — говорится в сообщении.

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Источник: скриншот

Соучредитель monobank добавил, что активные сборы донатов для ЗСУ "уже надоели" россиянам, поэтому они пытаются сломать сервис.

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Источник: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, 17 августа украинские хакеры заблокировали работу производителя ядерного оружия Российской Федерации. Это произошло благодаря кибератаке хакеров из группы BO TEAM на интернет-провайдере "Вега" из города Снежинск Челябинской области.

Мы также писали, что на сайт киевского "Динамо" была совершена массированная DDoS-атака. Ответственность за нее приняли российские хакеры.

хакеры monobank банки Олег Гороховский Монобанк

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