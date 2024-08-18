Хакери атакують Монобанк — під прицілом Банки

Застосунок Монобанку в телефоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Третю добу поспіль на monobank здійснюється масштабна DDOS-атака. Служби банку продовжують активно відбивати ці кібернапади.

Про це повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.

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Гороховський зазначив, що під атакою Банки, які дозволяють користувачам накопичувати кошти. Під час повномасштабної війни вони зазвичай використовуються для збору донатів на потреби Збройних сил України

"Вчора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку. Наближаємось до 3 мільярдів запитів на сервіс за два дні", — повідомив співзасновник monobank 17 серпня.

Пізніше Гороховський написав, що станом на 18 серпня банк отримав уже 5,5 мільярдів запитів на послуги.

"До кейсу підключилися співробітники AWS (Amazon Web Services). Для них кібератака такого масштабу також нетипова. Крім того, запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає", — сказано в повідомленні.

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Співзасновник monobank додав, що активні збори донатів на ЗСУ "вже набридли" росіянам, тому вони намагаються зламати сервіс.

Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, 17 серпня українські хакери заблокували роботу виробника ядерної зброї Російської Федерації. Це сталося завдяки кібератаці хакерів з групи BO TEAM на інтернет-провайдера "Вега" з міста Снєжинськ Челябінської області.

Ми також писали, що на сайт київського "Динамо" була здійснена масована DDoS-атака. Відповідальність за неї взяли російські хакери.