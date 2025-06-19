Теневой рынок табака — откуда берется контрабанда и как бороться с нелегалами

Табачный киоск. Фото: УНИАН

Более 22 млрд гривен потеряло государство в 2024 году из-за теневого рынка табака. От легального бизнеса благодаря акцизу в государственный бюджет поступило около 105 млрд гривен за указанный период.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на собственном YouTube-канале.

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"В 2024 году удалось снизить объем нелегального табачного рынка почти вдвое — с 25% на начало года до 12,6% на конец года. Но, по данным исследования компании Kantar, за первый квартал 2025-го объем теневого рынка табака увеличился до 14,1%. Эти огромные деньги фактически украдены у государства и нашей армии", — заявил Гетманцев.

Откуда берется нелегальный табак

Контрабанда, или импорт "по-черному" — очень давняя проблема, с которой до сих пор продолжается борьба. Были времена, когда нелегальный табак транзитом шел в Европейский Союз без уплаты каких-либо налогов в Украине, но и без ущерба для украинского рынка.

"Соотношение цен на украинский и европейский табак внутри страны приводит к тому, что все больше товара остается в нелегальных сетях. Таким образом, импортный табак, изготовленный за пределами Украины и ввезенный на нашу таможенную территорию, является мощным источником питания для теневого рынка", — заявил глава комитета ВРУ.

Кроме того, несмотря на войну, такой "импорт" нелегальных табачных изделий происходит даже через белорусскую границу:

"Даже там, где заминированы поля, где стоят военные, контрабандисты тянут через болота в Волынскую область изготовленные в Беларуси сигареты и нелегально их реализуют в Украине".

Есть много других схем, которые используют теневики, дабы незаконно производить и распространять табачные изделия. "Серые" производители изготавливают крупные партии сигарет, часть из которых маркируют реальными акцизными марками, а часть "теряют". Иногда мошенники прибегают к схемам с мнимым экспортом — товар оформляется для экспорта, но фактически не вывозится за таможенную территорию Украины, распространяется через нелегальные сети.

Серьезной проблемой для борьбы с тенью на табачном рынке длительное время оставалось списание сырья из-за завышенного процента брака. Проконтролировать это было проблемой, и часто производители умышленно завышали показатель.

"Мы ввели соответствующие нормативы в закон, и теперь они не могут это делать бесконтрольно. Установлены круглосуточные посты на производствах, ограничения для списания сырья, видеокамеры на любом этапе производства. Для того, чтобы не заметить злоупотребления со стороны фискальных или правоохранительных органов, надо очень-очень широко закрыть глаза", — отметил Даниил Гетманцев.

Новинка военного времени — схема с "уничтожением" сырья вражескими дронами:

"Когда из всех целей, которые находятся на таможенной территории Украины, почему-то враг находит самой опасной склад, где хранится сырье для табачного производства. И все сырье "сгорает", есть соответствующая справка из органов внутренних дел, есть уголовное дело по факту уничтожения, выводы экспертизы и даже свидетели".

Что касается "черных" производителей, которые вообще не существуют в юридической плоскости, то они обустраивают производственные линии в гаражах, подвалах и даже на свинофермах.

Какие каналы продажи используют мошенники

Главные каналы продажи нелегальных табачных изделий — это интернет и огромная сеть киосков. Тех, которые работают вообще "в черную", и тех, которые только "подторговывают" нелегальным табаком вместе с легальными изделиями с акцизом.

Даниил Гетманцев утверждает, что даже на табачном рынке в конце концов удалось улучшить ситуацию. Сейчас тренд ухудшился, поэтому очень важно активизировать работу по противодействию тени. Глава финансового комитета заверил, что законодательная база для этого уже есть.

По мнению Гетманцева, существуют три ключевых направления, которые нужно усилить для успешной борьбы с теневым рынком табака.

Е-акциз

В 2023 году приняли закон о функционировании системы электронного акциза для табачных изделий и алкогольных напитков, полноценное внедрение которой запланировано с января 2026 года.

"Соответствующее программное обеспечение позволит отследить каждую пачку табачного изделия от импортера или производителя до конечной кассы по всему пути ее движения. Каждый полицейский, который останавливает соответствующий грузовик с табаком, сможет увидеть, является ли эта пачка контрабандой или контрафактом, или же это легальная пачка сигарет", — подчеркнул глава комитета.

Международное сотрудничество

Сигареты, которые импортируются в Украину, не появляются ниоткуда. Есть страна, откуда они идут на экспорт, а компания-экспортер даже получает возмещение по НДС на поставленную партию.

"Если происходит обмен информацией между правоохранительными органами Украины и нашими международными партнерами, то скрыть такую операцию практически невозможно", — считает Гетманцев.

Ответственность должностных лиц

Если на территории общины существует киоск по продаже нелегального табака, это вопрос ответственности должностных лиц.

"Если руководитель полицейского участка общины не может обеспечить соблюдение законодательства по реализации нелегальной продукции на территории соответствующей общины, то нет разницы, или это от отсутствия профессионализма, или потому, что кто-то участвует в этих махинациях. Это же касается и Бюро экономической безопасности, и Государственной налоговой службы, и таможни", — подчеркнул депутат.

По его мнению, когда руководитель будет отвечать за результат и знать, что при отсутствии такого результата его пребывание на должности окажется под вопросом, тогда ситуация изменится очень быстро.

Полную версию программы о теневом табачном рынке можно посмотреть по ссылке. Также украинцев просят сообщать о нарушении незаконного изготовления и распространения подакцизных товаров правоохранительным органам или писать на официальную электронную почту: hetmantsev@rada.gov.ua.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, несмотря на запрет ароматизированных электронных сигарет в Украине, только 2,2% пользователей прекратили их употреблять. Производители обходят закон, а многие люди считают, что вместо запретов нужны просвещение и контроль.

Также мы писали, что в Украине многие виды денежных переводов не облагаются налогом — в частности, соцвыплаты, операции между близкими родственниками, возврат долгов и так далее. Но обязательно нужно документальное подтверждение и чёткое назначение платежа.