Тіньовий ринок тютюну — звідки береться контрабанда та як боротися з нелегалами

Тютюновий кіоск. Фото: УНІАН

Понад 22 млрд гривень втратила держава у 2024 році через тіньовий ринок тютюну. Від легального бізнесу завдяки акцизу до державного бюджету надійшло близько 105 млрд гривень за вказаний період.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев на власному YouTube-каналі.

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У серії відео "Розпаковка з Гетманцевим" він розкриває руйнівну роль тіньової економіки та заходи для боротьби з нею.

"У 2024 році вдалося знизити обсяг нелегального тютюнового ринку майже вдвічі — з 25% на початок року до 12,6% на кінець року. Але, за даними дослідження компанії Kantar, за перший квартал 2025-го обсяг тіньового ринку тютюну збільшився до 14,1%. Ці величезні гроші фактично вкрадені у держави та нашої армії", — заявив Гетманцев.

Звідки береться нелегальний тютюн

Контрабанда, або імпорт "по-чорному" — дуже давня проблема, з якою досі триває боротьба. Були часи, коли нелегальний тютюн транзитом йшов до Європейського Союзу без сплати будь-яких податків в Україні, але і без шкоди для українського ринку.

"Співвідношення цін на український та європейський тютюн всередині країни спричиняє те, що дедалі більше товару залишається в нелегальних мережах. Таким чином, імпортний тютюн, який виготовлений за межами України і ввезений на нашу митну територію, є потужним джерелом живлення для тіньового ринку", — заявив очільник комітету ВРУ.

Крім того, попри війну, такий "імпорт" нелегальних тютюнових виробів відбувається навіть через білоруський кордон:

"Навіть там, де заміновані поля, де стоять військові, контрабандисти тягнуть через болота у Волинську область виготовлені в Білорусі цигарки і нелегально їх реалізують в Україні".

Є багато інших схем, які використовують тіньовики, щоб незаконно виготовляти та розповсюджувати тютюнові вироби. "Сірі" виробники виготовляють великі партії цигарок, частину з яких маркують реальними акцизними марками, а частину "втрачають". Інколи шахраї вдаються до схем з удаваним експортом — товар оформлюється для експорту, але фактично не вивозиться за митну територію України, розповсюджується через нелегальні мережі.

Серйозною проблемою для боротьби з тінню на тютюновому ринку тривалий час лишалось списання сировини через завищений відсоток браку. Проконтролювати це було проблемою, і часто виробники умисно завищували показник.

"Ми ввели відповідні нормативи до закону, і тепер вони не можуть це робити безконтрольно. Встановлені цілодобові пости на виробництвах, обмеження для списання сировини, відеокамери на будь-якому етапі виробництва. Для того, аби не помітити зловживання з боку фіскальних або правоохоронних органів, треба дуже-дуже широко закрити очі", — зазначив Данило Гетманцев.

Новинка воєнного часу — схема зі "знищенням" сировини ворожими дронами:

"Коли з усіх цілей, які перебувають на митній території України, чомусь ворог знаходить найнебезпечнішою склад, де зберігається сировина для тютюнового виробництва. І вся сировина "згорає", є відповідна довідка з органів внутрішніх справ, є кримінальна справа за фактом знищення, висновки експертизи та навіть свідки".

Що стосується "чорних" виробників, які взагалі не існують в юридичній площині, то вони облаштовують виробничі лінії в гаражах, підвалах і навіть на свинофермах.

Які канали продажу використовують шахраї

Головні канали продажу нелегальних тютюнових виробів — це інтернет та величезна мережа кіосків. Тих, які працюють взагалі "в чорну", і тих, які лише "підторговують" нелегальним тютюном разом із легальними виробами з акцизом.

Данило Гетманцев стверджує, що навіть на тютюновому ринку врешті вдалося покращити ситуацію. Зараз тренд погіршився, тому дуже важливо активізувати роботу з протидії тіні. Голова фінансового комітету запевнив, що законодавча база для цього вже є.

На думку Гетманцева, існують три ключові напрями, які потрібно посилити для успішної боротьби з тіньовим ринком тютюну.

Е-Акциз

У 2023 році ухвалили закон щодо функціонування системи електронного акцизу для тютюнових виробів та алкогольних напоїв, повноцінне впровадження якої заплановано з січня 2026 року.

"Відповідне програмне забезпечення дозволить відслідкувати кожну пачку тютюнового виробу від імпортера або виробника до кінцевої каси по всьому шляху її руху. Кожен поліцейський, який зупиняє відповідну вантажівку з тютюном, зможе побачити, чи є ця пачка контрабандою чи контрафактом, або ж це легальна пачка цигарок", — підкреслив очільник комітету.

Міжнародна співпраця

Цигарки, які імпортуються в Україну, не з'являються нізвідки. Є країна, звідки вони йдуть на експорт, а компанія-експортер навіть отримує відшкодування з ПДВ на поставлену партію.

"Якщо відбувається обмін інформацією між правоохоронними органами України та нашими міжнародними партнерами, то сховати таку операцію практично неможливо", — вважає Гетманцев.

Відповідальність посадовців

Якщо на території громади існує кіоск з продажу нелегального тютюну, це питання відповідальності посадовців.

"Якщо керівник поліцейського відділку громади не може забезпечити дотримання законодавства щодо реалізації нелегальної продукції на території відповідної громади, то немає різниці, чи це від відсутності професіоналізму, чи тому, що хтось бере участь в цих махінаціях. Це саме стосується і Бюро економічної безпеки, і Державної податкової служби, і митниці", — підкреслив депутат.

На його думку, коли керівник відповідатиме за результат і знатиме, що за відсутності такого результату його перебування на посаді опиниться під питанням, тоді ситуація зміниться дуже швидко.

Повну версію програми про тіньовий тютюновий ринок можна подивитися за посиланням. Також українців просять повідомляти про порушення щодо незаконного виготовлення та розповсюдження підакцизних товарів правоохоронним органам або писати на офіційну електронну пошту: hetmantsev@rada.gov.ua.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, попри заборону ароматизованих електронних сигарет в Україні, лише 2,2% користувачів припинили їх вживати. Виробники обходять закон, а чимало людей вважають, що замість заборон потрібна просвіта і контроль.

Також ми писали, що в Україні багато видів грошових переказів не оподатковуються — зокрема, соцвиплати, операції між близькими родичами, повернення боргів тощо. Але обов'язково потрібне документальне підтвердження та чітке призначення платежу.