За сколько на OLX можно купить маску дедушки от ТЦК

Маска дедушки. Фото: OLX

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последнее время тема мобилизации становится все более болезненной для многих украинцев. Недавно, так сказать, на злобу дня, в соцсетях появилось вирусное видео, где демонстрируют маску деда, которая якобы должна спасти уклониста от пристального взгляда представителей ТЦК. Продавцы таких масок уверяют, что продукт создан вручную и почти не отличается от настоящей кожи человека. Они утверждают, что их товар делает человека практически неузнаваемым, в том числе для ТЦК. Производитель также уверяет, что даже при близком рассмотрении маска выглядит естественной, и определить, что это не настоящее лицо досточно трудно. Кроме того, продаются и женские маски.

Новини.LIVE рассказывают какие маски дедушек продаются на OLX и сколько они стоят.

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Самая дорогая маска из нашего списка. Именно ее рекламируют на вирусном видео. Продавец отмечает, что маски высококачественные и изготавливаются вручную, что отличает их от китайских.

Также в объявлении говорится, что они не отличаются от человеческой кожи, даже при близком рассмотрении, плотно обтягивают лицо и передают мимику. Кроме того, в ассортименте продавца есть профессиональные накладные аксессуары для лица: усы, бородки с усами и бороды из натуральных человеческих волос. Они выполнены в разных цветах, неоднотонны, имитируя естественный оттенок. Кроме того, в налиии также есть женские маски.

Цена: 13 999 грн.

Объявления по продаже маски дедушки. Фото: OLX

Латексная маска "Дед"

Еще одна достаточно дорогая маска дедушки, которая продается на OLX. Автор объявления решил не предоставлять много информации, отметив только, что это изделие поможет в "решении неотложных вопросов".

Цена: 6 300 грн.

Объявления по продаже маски дедушки. Фото: OLX

Маска на Хэллоуин

Автор этого объявления уверяет, что продает свои латексные изделия только для празднования Хэллоуина или корпоративов. Правда, продает он только маски дедушек.

"Маска дедушки из латекса в сочетании с костюмом который вы легко сможете подобрать сами сделает вас неузнаваемым на любой вечеринке или корпоративе", — пишет автор.

Цена: 1 200 грн.

Объявления по продаже маски дедушки. Фото: OLX

Маска "для смены образа"

Всем нам иногда хочется изменить образ, не правда ли? Автор этого объявления также уверяет, что маски старых дедушек, это именно тот образ, который больше всего подходит парням для "косплея", розыгрыша и на Хэллоуин.



В объявлении также указано, что челюстные движения передаются в реалистические движения латексной маски. Она обеспечивает полную свободу движений, не мешая дышать и говорить. Маска легко надевается и снимается в считанные секунды. При уходе за ней тоже не возникает трудностей.

Цена: 1 100 грн.

Объявления по продаже маски дедушки. Фото: OLX

"Реалистическая" маска дедушки

А вот автор этого объявления не стесняется и открыто пишет, что его товар предназначен для введения в заблуждение представителей ТЦК. Также отмечается, что у маски есть дефект глаза, исправляемый феном.

"Лайфхак от призыва в военкомат", — написано в объявлении.

Цена: 800 грн.

Объявления по продаже маски дедушки. Фото: OLX

Маска деда "для смены образа"

Самое дешевое объявление, автор которого также не скрывает, для чего могут использоваться такие товары.

"В нынешних условиях пригодится", — написано в объявлении.

Цена: 750 грн.

Объявления по продаже маски дедушки. Фото: OLX

Напомним, мы писали, что экс-министр экономики Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи. В Сети Милованов напомнил, что некогда такой способ призыва в армию практиковали в Соединенных штатах. Он говорит, что такое мнение разделяют большинство его читателей.

Также мы рассказывали о мужчине, который "забаррикадировался" в собственном авто через представителей ТЦК. В сети распространяется видео, как мужчина заблокировал дверь в собственном авто, когда к нему подошли военнослужащие и полицейские. Инцидент произошел у железнодорожного вокзала в Одессе.