За скільки на OLX можна купити маску дідуся від ТЦК

Маска дідуся. Фото: OLX

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останнім часом тема мобілізації стає дедалі болючішою для багатьох українців. Нещодавно, так би мовити, на злобу дня, в соцмережах з'явилося вірусне відео, де демонструють маску діда, яка нібито має врятувати ухилянта від пильного погляду представників ТЦК. Продавці таких масок запевняють, що продукт створений вручну і майже не відрізняється від справжньої людської шкіри. Вони стверджують, що їхній товар робить людину практично невпізнанною, в тому числі для ТЦК. Виробник також запевняє, що навіть при близькому розгляді маска виглядає природною, і визначити, що це не справжнє обличчя досить важко.

Новини.LIVE розповідають, які маски дідусів продаються на OLX та скільки вони коштують.

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Найдорожча маска з нашого списку. Саме її рекламують на вірусному відео. Продавець зазначає, шо маски високоякісні і виготовляються вручну, що відрізняє їх від китайських.

Також в оголошенні сказано, що вони не відрізняються від людської шкіри, навіть при близькому розгляді, щільно обтягують обличчя та передають міміку. Крім того, в асортименті продавця є професійні накладні аксесуари для обличчя: вуса, борідки з вусами та бороди з натурального людського волосся. Вони виконані в різних кольорах, неоднотонні, імітуючи природний відтінок. Крім того, в наявності також є жіночі маски.

Ціна: 13 999 грн.

Оголошення з продажу маски дідуся. Фото: OLX

Латексна маска "Дід"

Ще одна доволі дорога маска дідуся, що продається на OLX. Автор оголошення вирішив не надавати багато інформації, зазначивши лише що цей виріб допоможе у "вирішенні нагальних питань".

Ціна: 6 300 грн.

Оголошення з продажу маски дідуся. Фото: OLX

Маска на Хелловін

Автор цього оголошення запевняє, що продає свої латексні вироби лише для святкування Хелловіну або корпоративів. Щоправда, продає він тільки маски дідусів.

"Маска дідуся із латекса в поєднанні з костюмом, який ви легко зможете підібрати самі зробить вас невпізнаним на любій вечірці або корпоративі", — пише автор.

Ціна: 1 200 грн.

Оголошення з продажу маски дідуся. Фото: OLX

Маска "для зміни образу"

Всім нам іноді хочеться змінити образ, чи не так? Автор цього оголошення також запевняє, що маски старих дідусів, це саме той образ, який найбільше пасувати молодикам для "косплею", розіграшу і на Хелловін.



В оголошенні також вказано, що рухи щелепи передаються в реалістичні рухи латексної маски. Вона забезпечує повну свободу рухів, не обмежуючи здатність дихати і говорити. Маска легко одягається та знімається за лічені секунди. При догляді за нею також не виникає труднощів.

Ціна: 1 100 грн.

Оголошення з продажу маски дідуся. Фото: OLX

"Реалістична" маска дідуся

А ось автор цього оголошення не соромиться і відкрито пише, що його товар призначений для введення в оману представників ТЦК. Також зазначається, що у маски є дефект ока, який виправляється феном.

"Лайфхак від призову до військкомату", — написано в оголошенні.

Ціна: 800 грн.

Оголошення з продажу маски дідуся. Фото: OLX

Маска діда "для зміни образу"

Найдешевше оголошення, автор якого також не приховує, для чого можуть використовуватися такі товари.

"У теперішніх умовах стане в нагоді", — написано в оголошенні.

Ціна: 750 грн.

Оголошення з продажу маски дідуся. Фото: OLX

Нагадаємо, ми писали, що ексміністр економіки Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї. У Мережі Милованов нагадав, що колись такий спосіб призову до війська практикували у Сполучених штатах. Він каже, що таку думку поділяють більшість його читачів.

Також ми розповідали, про чоловік, який "забарикадувався" у власному авто через представників ТЦК. У мережі шириться відео, як чоловік заблокував двері у власному авто, коли до нього підійшли військовослужбовці та поліцейські. Інцидент стався біля залізничного вокзалу в Одесі.