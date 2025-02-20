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Маск сенсационно заявил, куда ушла часть денег для Украины

20 февраля 2025 21:01
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Илон Маск сенсационно заявил, куда ушли деньги для Украины
Илон Маск. Фото: Reuters
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что значительная часть денег, отправленных на помощь Украине, на самом деле "пошла на пользу американским политикам Демократической партии и некоторым республиканцам". Именно поэтому, по мнению Маска, Президент Владимир Зеленский заявил, что получил только половину денег.

Об этом сообщает Telegram-канал "Elon Musk українською" в четверг, 20 февраля.

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Пост Илона Маска. Фото: скриншот

Илон Маск сделал заявление относительно денег для Украины

Маск заявил, что значительная часть денег, отправленных в качестве помощи Украине, на самом деле "пошла на пользу американским политикам Демократической партии и некоторым республиканцам".

"Вот почему Зеленский говорит, что он получил только половину денег", — добавил он в своем посте в X.

Ранее Маск высказался о легитимности Президента Украины Владимира Зеленского. Маск затронул тему его лидерства среди украинского народа.

Также Трамп отметил, что американские медиа пытаются настроить его против Илона Маска.

США Илон Маск финансовая помощь деньги война в Украине
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