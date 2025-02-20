Илон Маск сенсационно заявил, куда ушли деньги для Украины

Илон Маск. Фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что значительная часть денег, отправленных на помощь Украине, на самом деле "пошла на пользу американским политикам Демократической партии и некоторым республиканцам". Именно поэтому, по мнению Маска, Президент Владимир Зеленский заявил, что получил только половину денег.

Об этом сообщает Telegram-канал "Elon Musk українською" в четверг, 20 февраля.

Читайте также:

Пост Илона Маска. Фото: скриншот

Илон Маск сделал заявление относительно денег для Украины

Маск заявил, что значительная часть денег, отправленных в качестве помощи Украине, на самом деле "пошла на пользу американским политикам Демократической партии и некоторым республиканцам".

"Вот почему Зеленский говорит, что он получил только половину денег", — добавил он в своем посте в X.

Ранее Маск высказался о легитимности Президента Украины Владимира Зеленского. Маск затронул тему его лидерства среди украинского народа.

Также Трамп отметил, что американские медиа пытаются настроить его против Илона Маска.