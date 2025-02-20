Ілон Маск сенсаційно заявив, куди пішли гроші для України

Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський підприємець Ілон Маск заявив, що значна частина грошей, відправлених на допомогу Україні, насправді "пішла на користь американським політикам Демократичної партії та деяким республіканцям". Саме тому, на думку Маска, Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав лише половину грошей.

Про це повідомляє Telegram-канал "Elon Musk українською" у четвер, 20 лютого.

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Маск заявив, що значна частина грошей, відправлених в якості допомоги Україні, насправді "пішла на користь американським політикам Демократичної партії та деяким республіканцям".

"Ось чому Зеленський каже, що він отримав лише половину грошей", — додав він у своєму посту у X.

Раніше Маск висловився про легітимність Президента України Володимира Зеленського. Маск торкнувся теми його лідерства серед українського народу.

Також Трамп наголосив, що американські медіа намагаються налаштувати його проти Ілона Маска.