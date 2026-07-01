Алименты с 1 июля: сколько нужно будет платить детям

Дети катаются на скейте, деньги в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

С кем бы ни остался ребенок после развода родителей, один из них должен заботиться о нем. Выплата алиментов начинается сразу после того, как один из них перестал содержать ребенка. Чаще всего деньги выплачивают родители, которые после расторжения брака проживают вдали от своих несовершеннолетних детей.

В Министерстве юстиции Украины рассказали подробнее о том, какие суммы нужно выплачивать летом 2026 года, передает Новини.LIVE.

Алименты с 1 июля 2026 года

Один ребенок должен получать ежемесячно гарантированную сумму. С 1 июля минимальные выплаты составляют:

1408 гривен — для ребенка до 6 лет;

для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет один из родителей должен выплачивать 1756 гривен.

В Минюсте рассказали о выплате алиментов. Скриншот: Министерство юстиции/Facebook

"Если алименты взыскиваются в виде доли от дохода в рамках приказного производства, их размер не может превышать десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста для каждого ребенка", — говорится в сообщении.

Отдельно определен минимальный рекомендуемый размер алиментов — это 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Речь идет о выплате в размере 2817 грн для детей до 6 лет и 3512 гривен, если ребенку от 6 до 18 лет.

Как выплачиваются алименты

Это не обязательно фиксированная сумма. Так, алименты могут назначаться и в виде доли от дохода плательщика. Речь идет о:

1/4 дохода — на одного ребенка;

1/3 дохода — на двоих детей.

Если детей трое и более, то алименты взимаются из 1/2 дохода.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об ограничениях на использование "детских" выплат. Родители должны знать, что эти деньги нельзя получить наличными или перевести на другую карту. Тратить пособие можно только на целевые нужды.

Также Новини.LIVE писали, что человек, временно приютивший ребенка, родители которого погибли, пропали без вести или попали в плен, имеет право на государственную выплату. Размер пособия в 2026 году колеблется от 7 042 до 12 292 гривен.