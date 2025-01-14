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Почти 7 тыс. грн штрафа — кого накажут за одежду в 2025 году

14 января 2025 16:59
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Украинцев могут наказать за одежду в 2025 году — кого касается и какой размер штрафа
Человек держит деньги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Из-за войны в Украине значительно увеличилось количество военных, а потому люди в форме на улицах городов и поселков никого не удивляют. Однако, если человек надел "камуфляж" без надлежащих для того оснований, ему грозит немалый штраф.

О том, какой штраф можно получить за ношение военной формы в 2025 году, объяснили на сайте Буджакского поселкового совета.

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Кому в Украине разрешено носить военную форму

В Украине можно часто увидеть людей в военной форме или одежде в стиле милитари, но право носить такую форму имеют лишь некоторые категории граждан. За нарушение этого правила предусмотрены серьезные штрафы. Право носить военную форму имеют:

  • лицеисты;
  • курсанты;
  • резервисты;
  • военнослужащие;
  • лица, которые проходят сборы в военном резерве;
  • лица, которые уволены с военной службы и получили право на ношение военной формы после увольнения в запас или отставку.

Какое наказание грозит нарушителям в 2025 году

За первое нарушение можно получить предупреждение или штраф от 2 550 до 3 400 грн с конфискацией формы. Если же нарушение повторится в течение года, штраф составит от 3 400 до 6 800 грн или будут накладываться общественные работы от 30 до 40 часов. Закон также регулирует штрафы за незаконный оборот государственных наград:

  • покупка, продажа или обмен наград наказывается штрафом от 850 до 1 700 грн с конфискацией;
  • незаконное изготовление или сбыт наград обойдется в 1 700 - 3 400 грн;
  • повторное нарушение предусматривает вдвое большие штрафы.

Стоит отметить, что полиция имеет право проверять документы и составлять протоколы о нарушениях у лиц, которые носят военную форму.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что военные и их семьи имеют право на льготы, которые являются важной поддержкой для тех, кто защищает нашу страну, и их близких. В 2025 году украинцы со статусом УБД также смогут воспользоваться различными скидками и преимуществами.

Также мы рассказывали, что согласно законодательству, граждане обязаны обновлять фотографии в паспорте книжной формы при достижении 25 и 45 лет. Эта процедура должна быть выполнена в течение месяца.

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17:42 В Закарпатском ТЦК опровергли кражу из кабинета начальника

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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