Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Майже 7 тис. грн штрафу — кого покарають за одяг у 2025 році arrow

Майже 7 тис. грн штрафу — кого покарають за одяг у 2025 році

14 січня 2025 16:59
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Українців можуть покарати за одяг у 2025 році — кого стосується та який розмір штрафу
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Через війну в Україні значно збільшилась кількість військових, а тому люди в формі на вулицях міст та селищ нікого не дивують. Однак, якщо людина одягла "камуфляж" без належних для того підстав, їй загрожує чималий штраф.

Про те, який штраф можна отримати за носіння військової форми у 2025 році, пояснили на сайті Буджацької селищної ради.

Читайте також:

Кому в Україні дозволено носити військову форму

В Україні можна часто побачити людей у військовій формі чи одязі в стилі мілітарі, але право носити таку форму мають лише деякі категорії громадян. За порушення цього правила передбачені серйозні штрафи. Право носити військову форму мають:

  • ліцеїсти;
  • курсанти;
  • резервісти;
  • військовослужбовці;
  • особи, які проходять збори у військовому резерві;
  • особи, які звільнені з військової служби та отримали право на носіння військової форми після звільнення в запас або відставку.

Яке покарання загрожує порушникам у 2025 році

За перше порушення можна отримати попередження або штраф від 2 550 до 3 400 грн з конфіскацією форми. Якщо ж порушення повториться протягом року, штраф складе від 3 400 до 6 800 грн або накладатимуться громадські роботи від 30 до 40 годин. Закон також регулює штрафи за незаконний обіг державних нагород:

  • купівля, продаж або обмін нагород карається штрафом від 850 до 1 700 грн з конфіскацією;
  • незаконне виготовлення або збут нагород обійдеться в 1 700 - 3 400 грн;
  • повторне порушення передбачає вдвічі більші штрафи.

Варто зазначити, що поліція має право перевіряти документи та складати протоколи про порушення в осіб, які носять військову форму.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що військові та їхні родини мають право на пільги, які є важливою підтримкою для тих, хто боронить нашу країну, та їх близьких. У 2025 році українці зі статусом УБД також матимуть можливість скористатися різними знижками та перевагами.

Також ми розповідали, що згідно із законодавством, громадяни зобов'язані оновлювати фотографії в паспорті книжкової форми при досягненні 25 та 45 років. Ця процедура має бути виконана протягом місяця. 

штраф покарання військовослужбовці військова форма військовий одяг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:01 Зеленський пояснив, чому він проти мобілізації 18-літніх

Термінова новина

17:00 У Харкові пролунали вибухи

16:59 Майже 7 тис. грн штрафу — кого покарають за одяг у 2025 році

16:40 Полісся оголосило про трансфер ще одного гравця з Європи

16:37 Підрив Каховської ГЕС — Крим назавжди залишився без прісної води

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

16:14 Скарги на переведення пілотів у піхоту — у Генштабі відреагували

16:06 В одному з ліцеїв Рівного отруїлися понад 70 дітей

16:06 Магучіх замість спорту може сконцентруватися на блогерстві

16:05 Нова пошта повторила небезпечну гру — що відбувалося у відділенні

17:01 Зеленський пояснив, чому він проти мобілізації 18-літніх

Термінова новина

17:00 У Харкові пролунали вибухи

16:59 Майже 7 тис. грн штрафу — кого покарають за одяг у 2025 році

16:40 Полісся оголосило про трансфер ще одного гравця з Європи

16:37 Підрив Каховської ГЕС — Крим назавжди залишився без прісної води

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:14 Скарги на переведення пілотів у піхоту — у Генштабі відреагували

16:06 В одному з ліцеїв Рівного отруїлися понад 70 дітей

16:06 Магучіх замість спорту може сконцентруватися на блогерстві

16:05 Нова пошта повторила небезпечну гру — що відбувалося у відділенні

16:02 Роботодавцям виплачуватимуть до 120 000 грн — за що платитимуть

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Text

08:00 Завершальна президентська промова Байдена — ефір Ранок.LIVE

Text

04:30 Нові правила відстрочки для аспірантів — що зміниться у вишах

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво