Українців можуть покарати за одяг у 2025 році — кого стосується та який розмір штрафу

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Через війну в Україні значно збільшилась кількість військових, а тому люди в формі на вулицях міст та селищ нікого не дивують. Однак, якщо людина одягла "камуфляж" без належних для того підстав, їй загрожує чималий штраф.

Про те, який штраф можна отримати за носіння військової форми у 2025 році, пояснили на сайті Буджацької селищної ради.

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Кому в Україні дозволено носити військову форму

В Україні можна часто побачити людей у військовій формі чи одязі в стилі мілітарі, але право носити таку форму мають лише деякі категорії громадян. За порушення цього правила передбачені серйозні штрафи. Право носити військову форму мають:

ліцеїсти;

курсанти;

резервісти;

військовослужбовці;

особи, які проходять збори у військовому резерві;

особи, які звільнені з військової служби та отримали право на носіння військової форми після звільнення в запас або відставку.

Яке покарання загрожує порушникам у 2025 році

За перше порушення можна отримати попередження або штраф від 2 550 до 3 400 грн з конфіскацією форми. Якщо ж порушення повториться протягом року, штраф складе від 3 400 до 6 800 грн або накладатимуться громадські роботи від 30 до 40 годин. Закон також регулює штрафи за незаконний обіг державних нагород:

купівля, продаж або обмін нагород карається штрафом від 850 до 1 700 грн з конфіскацією;

незаконне виготовлення або збут нагород обійдеться в 1 700 - 3 400 грн;

повторне порушення передбачає вдвічі більші штрафи.

Варто зазначити, що поліція має право перевіряти документи та складати протоколи про порушення в осіб, які носять військову форму.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що військові та їхні родини мають право на пільги, які є важливою підтримкою для тих, хто боронить нашу країну, та їх близьких. У 2025 році українці зі статусом УБД також матимуть можливість скористатися різними знижками та перевагами.

Також ми розповідали, що згідно із законодавством, громадяни зобов'язані оновлювати фотографії в паспорті книжкової форми при досягненні 25 та 45 років. Ця процедура має бути виконана протягом місяця.