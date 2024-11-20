Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Почти 2,5 тыс. грн к пенсии — кто получит доплату в 2025 году arrow

Почти 2,5 тыс. грн к пенсии — кто получит доплату в 2025 году

20 ноября 2024 06:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Дополнительные выплаты пенсионерам — кто получит 2 361 грн надбавки в 2025 году
Бабушка получает пенсию.Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Размер пенсии некоторых граждан может серьезно подняться в 2025 году. Выплаты будут повышены благодаря новым доплатам, утвержденным правительством. Размер надбавки будет составлять 2 361 грн в месяц.

О том, кто получит дополнительные деньги в 2025 году, сообщили в Министерстве финансов Украины.

Читайте также:

Кому будут назначаться доплата

Согласно информации Министерства финансов, начиная с 2025 года, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы пенсионеры будут иметь право на ежемесячную доплату к пенсиям в размере 2 361 гривну.

Эта инициатива заложена в проекте государственного бюджета на следующий год. Однако такая помощь предусмотрена исключительно для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в:

  • зоне безусловного (обязательного) отселения;
  • зоне гарантированного добровольного отселения.

Как пенсионеру получить доплату

Чтобы получить эту надбавку, важно, чтобы пенсионер проживал или работал в зоне, подвергшейся аварии на Чернобыльской АЭС, в период:

  • до 26 апреля 1986 г.;
  • от 26 апреля 1986 и до 1 января 1993 года.

Также следует отметить, что прибавка не будет выплачиваться на постоянной основе. Помощь будет оказываться только во время действия военного положения в Украине или до момента, когда человек покинет зону обязательного отселения.

Проверка данных для начисления доплат будет осуществляться Пенсионным фондом Украины, используя информацию из Единого государственного демографического реестра и других официальных баз.

Ранее мы писали, что для ухода на пенсию украинцам нужно достичь установленного возраста и иметь достаточный стаж, который будут повышать до 2028 года. При отсутствии необходимого стажа на полную пенсию рассчитывать не следует.

Также мы рассказывали, что большинство пенсионных вопросов можно решить через электронные сервисы, но в отдельных случаях нужна личная консультация. Записаться на прием в ПФУ можно дистанционно, без посещения учреждения.

выплаты пенсии деньги пенсионеры помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:15 Почти 2,5 тыс. грн к пенсии — кто получит доплату в 2025 году

Эксклюзив

06:05 Рождественский пост — держат ли пост во Львове

06:01 Наличный кредит в Ощадбанке — какие условия и как получить деньги

Срочная новость

05:48 Очередная атака на Киев — чем враг атакует столицу Украины

05:35 Может ли гражданская жена получать пенсию погибшего защитника

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

05:05 Сильный ветер, дождь и снег — прогноз синоптиков на сегодня

04:30 Обязательная мобилизация женщин в ВСУ — мнение бойца 3 ОШБр

03:26 Сварщикам "Азов" предлагает хорошую работу — какая зарплата

03:17 Киев под угрозой — что сейчас летит на столицу

02:35 Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото

06:15 Почти 2,5 тыс. грн к пенсии — кто получит доплату в 2025 году

Эксклюзив

06:05 Рождественский пост — держат ли пост во Львове

06:01 Наличный кредит в Ощадбанке — какие условия и как получить деньги

Срочная новость

05:48 Очередная атака на Киев — чем враг атакует столицу Украины

05:35 Может ли гражданская жена получать пенсию погибшего защитника

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

05:05 Сильный ветер, дождь и снег — прогноз синоптиков на сегодня

04:30 Обязательная мобилизация женщин в ВСУ — мнение бойца 3 ОШБр

03:26 Сварщикам "Азов" предлагает хорошую работу — какая зарплата

03:17 Киев под угрозой — что сейчас летит на столицу

02:35 Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо