Дополнительные выплаты пенсионерам — кто получит 2 361 грн надбавки в 2025 году

Бабушка получает пенсию.Фото: УНИАН

Размер пенсии некоторых граждан может серьезно подняться в 2025 году. Выплаты будут повышены благодаря новым доплатам, утвержденным правительством. Размер надбавки будет составлять 2 361 грн в месяц.

О том, кто получит дополнительные деньги в 2025 году, сообщили в Министерстве финансов Украины.

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Кому будут назначаться доплата

Согласно информации Министерства финансов, начиная с 2025 года, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы пенсионеры будут иметь право на ежемесячную доплату к пенсиям в размере 2 361 гривну.

Эта инициатива заложена в проекте государственного бюджета на следующий год. Однако такая помощь предусмотрена исключительно для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в:

зоне безусловного (обязательного) отселения;

зоне гарантированного добровольного отселения.

Как пенсионеру получить доплату

Чтобы получить эту надбавку, важно, чтобы пенсионер проживал или работал в зоне, подвергшейся аварии на Чернобыльской АЭС, в период:

до 26 апреля 1986 г.;

от 26 апреля 1986 и до 1 января 1993 года.

Также следует отметить, что прибавка не будет выплачиваться на постоянной основе. Помощь будет оказываться только во время действия военного положения в Украине или до момента, когда человек покинет зону обязательного отселения.

Проверка данных для начисления доплат будет осуществляться Пенсионным фондом Украины, используя информацию из Единого государственного демографического реестра и других официальных баз.

Ранее мы писали, что для ухода на пенсию украинцам нужно достичь установленного возраста и иметь достаточный стаж, который будут повышать до 2028 года. При отсутствии необходимого стажа на полную пенсию рассчитывать не следует.

Также мы рассказывали, что большинство пенсионных вопросов можно решить через электронные сервисы, но в отдельных случаях нужна личная консультация. Записаться на прием в ПФУ можно дистанционно, без посещения учреждения.