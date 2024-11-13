Пенсионеры могут получить дополнительные деньги - кто имеет право на доплату

Почти 1 000 грн доплаты к пенсии – кто получит деньги в декабре
Кроме стандартной выплаты, некоторые украинские пенсионеры могут получать разнообразные надбавки и доплаты. В частности, дополнительные деньги от государства получают граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.
О том, какую доплату к пенсии можно получить из-за ухудшенного состояния здоровья в 2024 году, пояснили на сайте Верховной Рады Украины.
Кто может получить надбавку
Доплата по уходу не назначается автоматически. Если пенсионер хочет получить надбавку и имеет право, ему нужно лично обратиться в органы Пенсионного фонда. Также человек должен удовлетворять установленным критериям:
- жить в одиночестве;
- возраст - старше 80 лет;
- получать пенсию по возрасту;
- нуждаться в уходе от других лиц из-за ухудшения состояния здоровья.
Каков размер помощи в 2024 году
Размер доплаты по уходу составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, что в 2024 году составляет 944 гривны. Выплату могут назначить только после того, как пенсионер подаст соответствующее заявление в ПФУ и предоставит следующие документы:
- Паспорт.
- Регистрационный номер налогоплательщика.
- Выписка из ПФУ о том, что гражданину еще не назначена доплата по уходу.
- Заключение врачебной комиссии, где должно быть указано, что заявителю требуется регулярный посторонний уход.
Выплата государственной социальной помощи на уход и покрытие расходов на ее доставку осуществляются за счет государственного бюджета.
Раньше мы писали, что когда украинцы выходят на пенсию, они могут оформить соответствующее удостоверение. Это не просто формальность – с этим документом им станут доступны некоторые льготы.
Также мы рассказывали, что некоторым пенсионерам могут прекратить начисление пенсии. Соответствующие изменения планируется ввести уже в 2025 году.
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