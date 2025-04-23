Штрафы за продажу вещей на OLX — накажут ли украинцев, которые не зарегистрируют ФЛП

Девушка держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

Украинцы могут зарабатывать деньги на продажах личных вещей в интернете. Продавать старые вещи, технику или другие предметы потребления, например, на онлайн платформе OLX, можно даже без регистрации ФЛП и уплаты налогов.

В то же время, как объяснила изданию "Фокус" адвокат ЮК ПРОКТОР по хозяйственному и налоговому праву Светлана Трощинская, граждане должны соблюдать определенные условия.

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По словам Трощинской, регистрировать ФЛП необязательно, если продаете товары в интернете, при условии, что:

продажи не являются регулярными;

вы не покупали вещи с целью потом их перепродать;

отсутствуют признаки системности или коммерческой цели.

Юрист отмечает, что в налоговом законодательстве отсутствует четкая граница, за которой могут признать, что человек занимается предпринимательской деятельностью.

"Но в налоговой практике при наличии трех и более однотипных продаж в год может возникнуть риск квалификации такой деятельности как хозяйственной. В таком случае уже необходима государственная регистрация предпринимательства и уплата соответствующих налогов", — рассказала адвокат.

Поэтому если вы решите разместить объявление на OLX о продаже, например, холодильника — это является реализацией индивидуального имущества (личных вещей), и не считается, что вы ведете предпринимательскую деятельность.

Все изменится, если вы начнете систематически продавать, например, собственноручно созданные вещи или же продукцию, которую сами ранее купили.

"Тогда, даже при отсутствии официальной регистрации, налоговая может расценить деятельность как предпринимательскую", — подчеркнула Трощинская.

При этом за ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП и уплаты налогов гражданам придется нести ответственность. По словам руководителя практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Ивана Маринюка, речь идет о начислении налогов и сборов на суммы полученных доходов как для субъекта общей системы налогообложения (НДФЛ — 18%, военный сбор — 5%, ЕСВ — 22%).

Также статья 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусматривает штраф, размер которого варьируется от 17 тыс. до 34 тыс. гривен. Еще существует штраф в 340 грн за деятельность без постановки на налоговый учет

Ранее стало известно, что Минфин предлагает ввести налоги для граждан, которые получают доходы от продаж на цифровых платформах. Налоговой службе, в частности, хотят передавать информацию об украинцах, которые выполнили хотя бы одну успешную сделку. Узнавайте также, почему ФЛП могут оштрафовать и перевести на другую группу упрощенной системы