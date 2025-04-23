Штрафи за продаж речей на OLX — чи покарають українців, які не зареєструють ФОП

Дівчина тримає смартфон у руках. Фото: Unsplash

Українці можуть заробляти гроші на продажах особистих речей в інтернеті. Продавати старі речі, техніку чи інші предмети вжитку, наприклад, на онлайн платформі OLX можна навіть без реєстрації ФОП та сплати податків.

Водночас, як пояснила виданню "Фокус" адвокатка ЮК ПРОКТОР з господарського та податкового права Світлана Трощинська, громадяни повинні дотримуватися певних умов.

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За словами Трощинської, коли продаєте товари в інтернеті, то реєструвати ФОП необов'язково, якщо:

продажі не є регулярними;

ви не купували речі з метою потім їх перепродати;

відсутні ознаки системності чи комерційної мети.

Юристка зауважує, що у податковому законодавстві відсутня чітка межа, за якою можуть визнати, що людина займається підприємницькою діяльністю.

"Але у податковій практиці за наявності трьох і більше однотипних продажів на рік може виникнути ризик кваліфікації такої діяльності як господарської. У такому випадку вже необхідна державна реєстрація підприємництва та сплата відповідних податків", — розповіла адвокатка.

Тож якщо ви вирішите розмістити оголошення на OLX про продаж, наприклад, холодильника — це є реалізацією індивідуального майна (особистих речей), і не вважається, що ви ведете підприємницьку діяльність.

Усе зміниться, якщо ви почнете систематично продавати, наприклад, власноруч створені речі або ж продукцію, яку самі раніше купили.

"Тоді, навіть за відсутності офіційної реєстрації, податкова може розцінити діяльність як підприємницьку", — підкреслила Трощинська.

Водночас за ведення підприємницької діяльності без оформлення ФОП та сплати податків громадянам доведеться нести відповідальність. За словами керівника практики податкового права ЮФ "Ілляшев та Партнери" Івана Маринюка, йдеться про нарахування податків і зборів на суми отриманих доходів як для суб’єкта загальної системи оподаткування (ПДФО — 18%, військовий збір – 5%, ЄСВ – 22%).

Також стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачає штраф, розмір якого варіюється від 17 тис. до 34 тис. гривень. Ще існує штраф у 340 грн за діяльність без взяття на податковий облік

Раніше стало відомо, що Мінфін пропонує запровадити податки для громадян, які отримують доходи від продажів на цифрових платформах. Податковій службі, зокрема, хочуть передавати інформацію про українців, які виконали хоча б одну успішну угоду. Дізнавайтесь також, чому ФОП можуть оштрафувати та перевести на іншу групу спрощеної системи